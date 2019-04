Die Seele macht den Menschen lebendig

Schweigern.„Die goldene, eiserne, gnadene und sogar die Kronjuwelen-Konfirmation (75 Jahre) wurde in der evangelischen Kirche in Schweigern gefeiert. Insgesamt wurde 19 Jubelkonfirmanden nochmals ihr Konfirmationsspruch verlesen und der Segen zugesprochen.

Unter feierlicher Orgelmusik, gespielt von Martina Weber, zogen die Jubelkonfirmanden aus Epplingen und Schweigern samt Kirchengemeinderäten und Pfarrerin Sandra Stadler-Uibelhör in die Martinskirche ein. Der Kirchenchor, unter der Leitung von Hermine Behringer, gestaltete den Gottesdienst musikalisch mit den Liedbeiträgen „Bis hierher hat mich Gott gebracht“ und „Vergiss nicht, zu danken dem ewigen Herrn“.

Leben heißt Veränderung

In ihrer Predigt stellte Pfarrerin Stadler-Uibelhör fest, dass man an solch einem Tag gerne sein Leben Revue passieren lässt, da das Leben aus Veränderungen besteht. Gerade Psalm 103 mit seinem zweiten Vers „Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat“, sei in diesem Hinblick eine wertvolle Hilfe.

Die Seele, im hebräischen „Näfäsch“, sei das, was einen Menschen lebendig macht. Am Schluss der Predigt forderte Pfarrerin Stadler-Uibelhör dazu auf, das Lied „Lobe den Herrn meine Seele und seinen heiligen Namen“ voller Inbrunst mitzusingen.

Bevor nun die Jubelkonfirmanden ihren Denkspruch zugesagt und den Segen für ihren weiteren Lebensweg bekamen, gedachte man der Verstorbenen und derer, die nicht teilnehmen konnten. Mit der Feier des Abendmahls und Fürbitten ging dieser besondere Gottesdienst zu Ende. Am Schluss stand der Segen, den Pfarrerin Stadler-Uibelhör für alle erbat.

Bei den anschließenden gemeinsamen Essen der einzelnen Jubelkonfirmandengruppen wurden noch viele Gedanken und Erinnerungen über die früheren Jahre ausgetauscht, wie es abschließend in einem Pressebericht der evangelischen Kirchengemeinde Schweigern heißt.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 13.04.2019