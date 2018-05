Die Sorten im Vergleich

Anzeige

Schwabhausen.Am Zentralen Versuchsfeld Schwabhausen bietet das Landwirtschaftsamt Main-Tauber allen Landwirten sowie sonstigen Interessierten geführte Besichtigungen an, und zwar am Montag, 18. Juni, und Donnerstag, 21. Juni, jeweils um 19 Uhr sowie am Freitag, 22. Juni, um 14 Uhr.

Auf über 1000 Kleinparzellen sind Sortenneuheiten und bereits mehrjährig geprüfte Getreide-, Leguminosen- und Ölsaatensorten im direkten Vergleich zu sehen. Die Teilnehmer erhalten Anregungen für die Sortenwahl und Bestandsführung im eigenen Betrieb. Aktuelle Fragen zu Düngung und Pflanzenschutz werden ebenfalls diskutiert.

Die Veranstaltung wird als zweistündige Fort- oder Weiterbildungsmaßnahme im Sinne des Pflanzenschutzgesetzes anerkannt. Eine Anmeldung zu den Veranstaltungen ist nicht erforderlich.