Digitale Zukunft auf Schippe genommen

Schwabhausen.Für die Theaterfreunde Schwabhausen hat Autor Jörg Appel mit seinem Team mit dem Stück „Hüttengaudi 4.0“ in monatelanger Arbeit wieder ein neues Werk auf die Beine gebracht. Diesmal geht es um die Digitalisierung der Gesellschaft bis ins letzte Detail. Jeder Wunsch soll den Gästen in der Schicki-Micki-Skihütte digital von den Lippen abgelesen werden. Doch die Programmierung des Systems weißt Lücken auf, wodurch es zu kritischen und auch lustigen Szenen kommt.

25 Jahre Schwabengauer Skialm AG! Dieses Jubiläum soll auf der zur Skialm AG gehörenden Skihütte gefeiert werden. Hubert, der Hüttenwirt, ist wie immer gut drauf und möchte eine tolle Party mit seinen Gästen feiern.

Außerdem möchte er zeigen, wie modern er die Hütte gemacht hat. Er stellt Silexa und Robotix, die für die digitale Zukunft stehen, vor.

Die beiden sind für die Beantwortung aller Fragen und die Erfüllung aller Wünsche der Gäste verantwortlich.

Nach der Idee von Hubert sollte das alles digital ablaufen. Allerdings ist er mit der Technik noch nicht so weit, so dass man sich mit halbdigitalen Lösungen behelfen muss. Die Gäste sollen davon natürlich nichts merken.

Nachdem es am Anfang ganz so aussieht, als ob das alles gut funktioniert, scheint sich die Technik plötzlich selbstständig zu machen. Wie kann das sein? Es ist doch keinerlei künstliche Intelligenz im System vorhanden. Trotzdem führt Silexa auf einmal ein Eigenleben und bringt das Leben der Gäste ziemlich durcheinander. Was steckt da nur dahinter? Der Kartenvorverkauf findet am Sonntag, 28. April, im Dorfgemeinschaftshaus (Gemeindehaus) zwischen 14 und 16 Uhr statt. Spieltermine sind: Samstag, 11., 18., 25. Mai, jeweils um 19.30 Uhr, Sonntag, 26. Mai, um 18.30 Uhr, Mittwoch, 29. Mai, um 19.30 Uhr, Samstag, 1. Juni, um 19.30 Uhr, Sonntag, 2. Juni, um 18.30 Uhr. Der Erlös aus dem Eintrittspreis fließt direkt in die Sanierung des Dorfgemeinschaftshauses.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 25.04.2019