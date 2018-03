Drei neue Ehrenmitglieder

Anzeige

Unterschüpf.Einen breiten Raum nahmen bei der Jahreshauptversammlung des TSV Unterschüpf Ehrungen ein.

Besonders erwähnenswert sind drei Personen, so der Vorsitzende Markus Kappes, die zu Ehrenmitgliedern ernannt wurden. Dr. Roland Handwerker, der bereits mit sieben Jahren in der Leichtathletik aktiv war und später auch als Jugendtrainer fungierte, Karl Otratowitz stand jahrelang beim TSV im Tor und war beim Aufstieg in die A-Klasse 1970 beteiligt und Ernst Adler, der ebenfalls beim TSV-Fußball aktiv spielte.

Die Geehrten im Überblick

Hinzu kamen weitere Ehrungen: Vereinsnadel Bronze: Carmen Apfel, Lars Apfel, Adrian Baumann, Laura Bäuml, Dominik Beckmann, Andre Bierig, Kathrin Herm, Kai Hoffmann, Birgit Kappes, Bernd Lienau, Katja Lienau, Angelika Meder, Andreas Oehm, Sabine Rieger, Lucia Schultz-Henninger, Susanne Walter, Sonja Weiland, Ulrich Weiland.