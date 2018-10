Drei Traktoren von Firma entwendet

Bobstadt.Drei Traktoren im Wert von rund 225 000 Euro entwendeten Unbekannte zwischen Donnerstag vergangener Woche, 18 Uhr, bis Samstag, 9 Uhr, von einem Betriebsgelände in der Rudolf-Diesel-Straße in Bobstadt.

Die Täter verschafften sich Zutritt auf das eingefriedete Grundstück, indem sie den 2,5 Meter hohen Zaun aufschnitten. Gezielt gingen die Personen in Richtung Ausstellungsfläche der Traktoren auf dem Firmengelände, setzten sie auf bislang unbekannte Weise in Gang und fuhren mit ihnen vom Gelände. Die Polizei geht davon aus, dass der weitere Transport mit einem Tieflader erfolgte, auf welchen die Fahrzeuge verladen wurden. Es handelt sich um Traktoren von „Steyer“ in den Farben Rot und Weiß. An den Fahrzeugen waren keine Kennzeichen angebracht. Die Polizei sucht Zeugen, die eventuell Beobachtungen im tatrelevanten Zeitraum machen können, die sie aber nicht mit einer Straftat in Verbindung brachten.

