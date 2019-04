Durchdringende Dramatik

Unterschüpf.Die Kulturkirche Unterschüpf war voll besetzt, die Besucher verfolgten das Konzert des Kurpfälzischen Kammerorchesters in Begleitung des Bezirkskantoreichors Adelsheim-Boxberg unter der Leitung von Bezirkskantor Hyun-Soo Park mit großer Begeisterung. Die Solisten Boohee Moon (Sopran), Susanne Oehm-Henninger (Mezzosopan) und Jinho Seo (Bariton) gaben mit ihren Sologesängen dem Orchester die nötige Farbe und brillierten in ihrem jeweiligen Rezitativ die Dramatik des Oratoriums.

Zwischen Mythos und Mystik war die Ernsthaftigkeit der einzelnen Komponisten ausgerichtet und zog sich wie ein roter Faden durchs Programm., angefangen mit einer „Sinfonia in d-moll“ des Österreichers Ignaz Holzbauer, der mehr in der geistlichen Musik verankert ist. In einem tragischen „Crisantemi“ von Giacomo Puccini, dessen Chrysanthemen als Trauerblume dem dreiteiligen Andante-Satz seinen Titel gab und die Sterbeszene der Titelheldin begleitete, dazu als Andante mesto für Streichquartett von den Solisten geradezu meisterlich zur Vollendung fand.

Die innere Einkehr machte sich breit. Ein „Adagio für Streicher“ des US-amerikanischen Komponisten Samuel Barber erklang im Arrangement des zweiten Satzes seines Streichquartetts, eines seiner populärsten Kompositionen, auf vielen Beerdigungen großer amerikanischen Persönlichkeiten, wie auch John F. Kennedy, Grace Kelly oder gar Albert Einstein gespielt.

„Oh Mensch, bewein dein Sünde groß“, ein lutherisches Kirchenlied zur Passionszeit erzählte die Leidensgeschichte Jesu in der Art einer Evangelienharmonie hin zur „heilsamen Trauer“.

„Der Tod Jesu“ des deutsch-schwedischen Komponisten Joseph Martin Kraus erfüllte den Kirchenraum mit durchdringender Dramaturgie. Perfekt gepielt und gesungen, in Begleitung brillanter Stimmen, zogen die Töne bis in den letzten Winkel der Kirche. Die Solisten untermalten in lyrischen Klangfarben mit ihren markanten Stimmen die Choräle des Chors. Hyun-Soo Park hatte mit musikalischer Energie und Kraft mit diesem überwältigenden Konzert zusammen mit den Streichern des Kurpfälzischen Kammerorchester, Chor und Solisten eine Glanzleistung vollbracht und allen Akteuren viel abverlangte. Daher war ihnen allen ein langanhaltender Applaus sicher. wahe

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 27.04.2019