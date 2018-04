Edith Hopf erhält das Kronenkreuz in Gold

Anzeige

Alles begann 1986, als der Kirchengemeinderat und der ehemalige Pfarrer Hermann Witter in Zusammenarbeit mit der Ortsgemeinschaft und der Stadt Boxberg die Einrichtung eines örtlichen Kindergartens beschloss. Für den Kindergartenbetrieb im Pfarrhaus suchte man eine Erzieherin.

Eine Institution

Edith Hopf schien damals wie heute wie gemacht: Sie kannte die Familien und das Dorf und war seitdem eine Institution im Kindergarten. Ob Personal- oder Pfarrerwechsel, diverse große Feste oder das große Hochwasser 1989 im ganzen Umpfertal – Edith Hopf war immer zur Stelle und für die Belange des Kindergartens Ansprechpartner im Ort.

Während des Gottesdienstes, unter der Leitung von Pfarrer Demal aus Boxberg, sangen die aktuellen Kindergartenkinder mit ihren Erzieherinnen ein selbstgedichtetes Lied, in dem sie die Erzieherin lobten. Daraufhin überreichten sie „ihrer Edith“ mehrere selbstgebastelte Geschenke und jedes Kind durfte sagen, wofür es Edith dankbar war. Der Auftritt wurde mit großem Applaus des Publikums bedacht.

Extra aus Heitersheim kam der ehemalige Dorfpfarrer Hermann Witter zur festlichen Verabschiedung. Witter ist dort Beauftragter der Evangelischen Landeskirche im kirchlichen Dienst auf dem Lande.

In seiner Laudatio ging Witter auf die Entstehung des Kindergartens ein. „Mit der Gründung der Einrichtung wollten der Kirchengemeinderat und ich erreichen, dass sich die einheimischen Kinder im Ort integrieren können. Außerdem sollte sich das Ort mit dem Kindergarten identifizieren und somit ein Gewinn für das ganze soziale Leben im Dorf sein. Damit sollte sich auch die Lebensqualität in Uiffingen steigern“, erläuterte Pfarrer Witter.

Im Rückblick auf insgesamt 32 Jahre Kindergartenbetrieb sei dies gut gelungen. „Damals waren es 18 Kinder im Kindergarten“, so Witter weiter.

Die Erhaltung diakonischer Einrichtungen liege ihm als landesbeauftragten Pfarrer mit dem Schwerpunkt im ländlichen Raum besonders am Herzen. „Studien haben bewiesen, dass der christliche Glaube mit seinen verbundenen Traditionen nur durch sichtbar gelebten Glauben weiter bestehen kann“, erklärte Witter. Dieser Glaube könne durch Einrichtungen wie Kindergärten seinen Stamm haben.

Weiterkämpfen für Kindergarten

Weiterhin ermahnte er die Uiffinger Bürger: „Ihr müsst weiter wie in den vergangenen 32 Jahren für euren Kindergarten kämpfen und für ihn einstehen.“ Denn der demografische Wandel und die Versorgung von Kirchengebäuden seien eine große Herausforderung für die Landeskirche.

Witter offenbarte daraufhin, dass der Kindergarten Uiffingen nur durch Edith Hopfs zeitweisen Verzicht auf tarifliche Entlohnung Bestand hatte. Allein dafür seien ihr alle zu Dank verpflichtet.

„Nach den warmen Worten sollen nun auch Taten sprechen“, sagte der Pfarrer und verlieh Edith Hopf den höchsten Orden der Evangelischen Landeskirche in Baden, das Kronenkreuz in Gold. Er übergab der gerührten Edith Hopf die Auszeichnung mit den Worten: „Zur Ehre Gottes haben Sie sich in den Dienst am Menschen nehmen lassen. Die Diakonie dankt Edith Hopf für allen Einsatz in der Kirche mit dem Kronenkreuz in Gold“, verlas Witter die Urkunde.

Die zahlreichen Grußworte von Kirchengemeinderat, Elternbeirat, Vorsitzenden des Kindergarten-Fördervereins und des Ortschaftsrats zeigten wiederholt die hohe Würdigung der unermesslichen Leistungen von Edith Hopf.

„Du hast unsere Gemeinde liebevoller gemacht“, sagte der Kirchengemeinderat Kurt Dötter in seinem Grußwort. „Dein Einsatz ist nicht in Worte zu fassen“, so Dötter.

Der Elternbeirat und Förderverein des Kindergartens überreichten der Geehrten Geschenke und viel Lob.

Bereicherung für den Ort

Rudolf Nitsche überbrachte die Grüße des gesamten Ortschaftsrats. Er sah Edith Hopf als Bereicherung für den Ort und als ein Stück Uiffinger Heimat.

Nach dem festlichen Gottesdienst riefen der Förderverein des Kindergartens und der Kirchengemeinderat alle zum gemütlichen Beisammensein in den Pfarrhof auf. Bei Sekt und Gebäck tauschte man sich bis in die Abendstunden in geselliger Runde aus.

