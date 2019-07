Ehrenamtlichen Einsatz des Gremiums gelobt

Alwin Deissler als Ortsvorsteher und Heiko Gubelius als Stellvertreter werden auch in den kommenden fünf Jahren die Ortsverwaltung führen und die Geschicke von Bobstadt leiten und lenken.

Bobstadt. So lautete der einstimmige Vorschlag des neu gewählten Gremiums bei der konstituierenden Sitzung im Dorfgemeinschaftshaus an den Gemeinderat der Stadt Boxberg.

Zu dieser Sitzung durfte Ortsvorsteher Alwin Deissler die bisherigen und neu gewählten Ortschafträte, Bürgermeister Christian Kremer sowie interessierte Bürger begrüßen. Er dankte den Mitgliedern des bisherigen Rates für ihr beispielhaftes ehrenamtliches Engagement in den vergangenen fünf Jahren für Bobstadt und seine Bürger.

Dank sagte er auch allen für ihre Mithilfe und Unterstützung bei den zahlreichen Aktionen der Ortsverwaltung. Ein besonderes Lob zollte er den Kandidaten, die sich bereit seien, die Entwicklung des Dorfes in den kommenden fünf Jahren mitzugestalten und für die Interessen der Bürger einzutreten.

In den Ortschaftrat gewählt wurden Alwin Deissler, Heiko Gubelius, Armin Gulden, Jörg Hosfeld und Axel Volk. Nachdem keine Hinderungsgründe für die Amtsübernahme festgestellt wurden, nahm Ortsvorsteher Alwin Deissler die Verabschiedung von Ortschaftrat Harald Meuthen vor, der aus dem Gremium ausscheidet. In einem Rückblick auf die Aktivitäten des Ortschaftrates würdigte er das ehrenamtliche Engagement von Meuthen und des gesamten Gremiums. Neben den vielfältigen Aktivitäten im Dorf und im Gremium waren dies die Schwerpunkte Projekt Windpark, Spielplatz, Internetversorgung, Friedhofsgestaltung, Nabu-Programm „Natur ganz nah“, Weihnachtskrippe am Dorfplatz, die laufende Rathaussanierung sowie die Planungsvorbereitung für das Vorhaben Radfahrer- und Wanderhütte am Dorfplatz. Für sein im Gremium geleistetes ehrenamtliches Engagement dankte Ortsvorsteher Alwin Deissler Harald Meuthen und überreichte ihm ein Weinpräsent.

Bürgermeister dankte dem Gremium für die in den vergangenen fünf Jahren geleistete Arbeit und die gute Zusammenarbeit. Dies habe dazu beigetragen, Bobstadt erfolgreich weiterzuentwickeln. Harald Meuthen dankte er für sein ehrenamtliches Engagement im Ortschaftrat und überreichte ihm die Dankurkunde der Stadt Boxberg sowie ein Weinpräsent. Für ihr zehnjähriges kommunalpolitisches Engagement als Ortschaftrat in Bobstadt durfte Christian Kremer Heiko Gubelius und Armin Gulden mit der Verdienstnadel und Urkunde des Gemeindetages Baden-Württemberg auszeichnen und ihnen ein Präsent der Stadt Boxberg überreichen. Auch Alwin Deissler und Jörg Hosfeld werden als Mitglieder des Gemeinderates im Rahmen der nächsten Gemeinderatssitzung für ihr langjähriges kommunales Engagement durch den Gemeindetag geehrt.

In seiner Funktion als Ortsvorsteher nahm Alwin Deissler die Verpflichtung des neuen Ortschaftrates vor.

Mit der Verpflichtungsformel und dem persönlichen Handschlag wurden Gubelius, Gulden, Hosfeld und Volk durch Alwin Deissler als künftige Ortschafträte für Bobstadt eingesetzt. Bürgermeister Cristian Kremer gratulierte dem neuen Ortschaftrat und wünschte ihm eine weiterhin erfolgreiche Arbeit.

Anschließend wurden Alwin Deissler als Ortsvorsteher und Heiko Gubelius als zweiter Ortsvorsteher einstimmig dem Gemeinderat zur Bestätigung vorgeschlagen.

Christian Kremer dankte dem neuen Ortschaftrat für die Bereitschaft, auch künftig dieses kommunalpolitische Ehrenamt zu übernehmen und sich für die Belange Bobstadts einzusetzen.

Alwin Deissler dankte dem Gremium für das entgegengebrachte Vertrauen. Gemeinsam mit den Bürgern, Vereinen und Institutionen werde man sich auch in den nächsten fünf Jahren aktiv für eine erfolgreiche Entwicklung Bobstadts einsetzen. Die Ziele und Vorhaben dafür werde man im Gremium besprechen und bei der nächsten öffentlichen Sitzung des Ortschaftrates den Bürgen vorstellen. prewe

