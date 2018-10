Eidechsenbiotop wurde weitergebaut

Boxberg.Der Verein „Lazy Bones“ und die NABU-Gruppe Boxberg veranstalteten gemeinsam den Herbstaktionstag 2018. Erstmals war auch Geocaching im Angebot.

Die Gastgeber vom Verein „Lazy Bones“ hießen die Kinder am Waldseilgarten willkommen. Das Team der Lazy Bones hatte zusammen mit der Nabu-Gruppe Boxberg eingeladen, einen Vormittag rund um das Thema Herbst zu verbringen.

Die Gruppe von 15 Kindern wurde auf drei Aktionsthemen aufgeteilt. Die Nistkästen auf dem Gelände des Waldseilgartens wurden kontrolliert und gereinigt und es wurde weiter am Zauneidechsenbiotop gearbeitet. Neu war jeweils eine kleine Geocachingtour, die vom Team der Lazy Bones organisiert wurde. Alle Kinder wechselten an diesem Vormittag von Gruppe zu Gruppe, wodurch die Zeit wie im Fluge verging. Zwischendurch war Zeit, sich zu stärken. Der Vormittag endete mit einem gemeinsamen Mittagsessen am Grill.

Zahlreiche Helfer haben den Aktionstag mitgestaltet.

