Ein Gebet „wandert“ rund um den Erdball

Mit der Spende wird jedes Jahr am ersten Freitag im März, immer ein besonderes Projekt speziell für Frauen und Mädchen im WGT-Land unterstützt. So durften auch in Bobstadt Geld dafür gespendet werden. Weiter haben viele Frauen landestypische Köstlichkeiten vorbereitet, die es im Anschluss an die Gebetsfeier zur Verkostung gab. Im nächsten Jahr steht Slowenien im Mittelpunkt.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 06.03.2018