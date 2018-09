Unterschüpf.„Laufen lernen“ – Liedermacher Andi Weiss gastiert in der Kulturkirche Unterschüpf am Sonntag, 30. September, 17 Uhr.

Andi Weiss ist auf zahlreichen Konzerten und Veranstaltungen im gesamten deutschsprachigen Raum als Songpoet und Geschichtenerzähler unterwegs.

Rund 1000 Auftritte und weit über 100 000 verkaufte Bücher und CDs prägten die letzten zehn Jahre seines Schaffens als musikalischer Solokünstler.

Weiss ist ein inspirierendes Gesamtkonzept. Eigene Lieder, gewürzt mit Texten und Geschichten, regen zum Nachdenken, Schmunzeln, Weinen und Träumen an. Dafür wurde er von der renommierten Hanns-Seidel-Stiftung mit dem „Nachwuchspreis für Songpoeten“ und mit dem Musikpreis DAVID in der Kategorie „Bester Nationaler Künstler“ ausgezeichnet. Seine Lieder entspringen durchlebten Begegnungen – mit sich und anderen Menschen – und geben den flüchtigen Momenten des Lebens ein Gesicht.

Diese nachhaltige Begegnung gelingt Andi Weiss mit anrührenden Geschichten, wunderschönen Piano-Arrangements, kurzweiligen Erzählungen und bebilderten Liedern. In seiner Praxis berät der Logotherapeut in München, am Telefon oder vor Ort, Privatpersonen, Unternehmen und Institutionen. Als Musiker, Sprecher oder Moderator tritt er bei den unterschiedlichsten Veranstaltungen, auf Bühnen, im Radio oder im TV auf.

Andi Weiss gastiert am Sonntag, 30. September, 17 Uhr, in der Kulturkirche Unterschüpf. Eintrittskartengibt es beim evangelischen Pfarramt Unterschüpf, Telefon 07930/367, oder E-Mail info@kulturkirche-schuepfergrund.de.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 26.09.2018