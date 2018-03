Ein Quintett für fünf Jahrzehnte ausgezeichnet

Anzeige

Dank sagte auch Ortsvorsteherin Karin Körner für den Einsatz der Wehr in der Dorfgemeinschaft. Auch 2017 habe sich gezeigt, dass die Feuerwehr unverzichtbar sei. Ihr Einsatz beim Grünkernfest und beim Dorffasching seinen ebenso beispielhaft wie die Verkehrssicherung bei Beerdigungen, Prozessionen, Martinsumzug oder sonstigen örtlichen Anlässen.

Stadtkommandant Harry Schroth dankte den aktiven Wehrmännern für ihren Einsatz und den Alterskameraden für ihre Unterstützung. Erfreulich sei, dass derzeit fünf Jugendliche der Abteilung in der Nachwuchsfeuerwehr aktiv seien. Er bat um weitere Unterstützung bei der Werbung für den Feuerwehrnachwuchs. „Gemeinsam in die Zukunft“, das sei sein Wunsch für das künftige Miteinander in der Stadtfeuerwehr.

Umfassender Überblick

Nachdem Schriftführer Wolfgang Schweizer das Protokoll 2017 bekannt gegeben hatte, gab er einen umfassenden Überblick über die Aktivitäten der Wehr. Ein Ernstfall sei nicht zu verzeichnen gewesen. Neben den sechs Ausschusssitzungen seien sechs Wehrübungen durchgeführt worden, wobei in der Jahresabschlussübung die Unfallverhütungsvorschriften Ausbildungsschwerpunkt gewesen seien. Kranzbinden für den Maibaum, Maibaumaufstellen, das Feuerwehrfest in Gissigheim und Dorffest in Epplingen sowie die Teilnahme an der JHV der Stadtfeuerwehr seien weitere Feuerwehrtermine gewesen. Engagiert war man auch im Dorf- und Vereinsleben, wobei die Beteiligung am Grünkernfest und dem Gemeindefasching sowie die Verkehrssicherungsmaßnahmen bei örtlichen Veranstaltungen die Einsatzschwerpunkte waren.

Ergänzt wurde der Jahresbericht von Abteilungskommandant Andreas Gehrig. Die Personalstärke der Wehr umfasse derzeit 31 Wehrleute, wovon 13 der aktiven Wehr, 13 der Altersabteilung und fünf der Jugendfeuerwehr zuzuordnen seien. Des Weiteren informierte er über die durchgeführten Ausschusssitzungen sowie die Teilnahme an Veranstaltungen der Stadt- und Kreisfeuerwehr. Er dankte seinen Vorstandskollegen sowie allen Wehrmänner für die aktive Unterstützung und Teilnahme an den Übungen sowie Einsätzen der Wehr.

Solide gewirtschaftet

Auch finanziell stehe die Wehr auf einem soliden Fundament, wie Kassierer Hartmut Noe informierte. Trotz den Aufwendungen für die Gemeinschaftspflege und die Jugendfeuerwehr sei ein Jahresüberschuss erzielt worden. Keinen Grund für Beanstandungen gab es auch für die Kassenprüfer Sascha Hasenfuß und Lars Kilian. Kilians Antrag auf Entlastung fand die einhellige Zustimmung.

Zügig gingen auch die Wahlen, die von Abteilungskommandant Andreas Gehrig geleitet wurden, über die Bühne. Einstimmig wurden Schriftführer Wolfgang Schweizer und Kassierer Hartmut Noe für die kommenden fünf Jahre in ihren Ämtern bestätigt.

Dass das Miteinander und die Gemeinschaft in der Kupprichhäuser Wehr bestens funktioniert, wurde beim Tagesordnungspunkt Ehrungen deutlich. Gleich fünf Wehrmänner wurden an diesem Abend für ihre 50-jährige Zugehörigkeit in der Abteilungswehr Kupprichhausen mit dem goldenen Feuerwehrmann und der Ehrenurkunde der Abteilungswehr ausgezeichnet. Abteilungskommandant Gehrig dankte den Geehrten Reinhold Schweizer, Herbert Pfeuffer, Alois Hehn, Alois Hönninger und Gerhard Keppner für ihre beispielhafte Treue und ihren Einsatz für die Feuerwehrabteilung.

Zum Abschluss dankte Andreas Gehrig allen Wehrmännern sowie Helfern für ihren Einsatz im vergangenen Jahr. Besonders würdigte er die Feuerwehrfrauen für ihren Einsatz und den Ideenreichtum beim alljährlichen Binden des Maibaumkranzes sowie der Dekoration des Maibaumes.

Hartmut Noe informierte noch über den für 2018 geplanten Feuerwehrausflug der als Tagesausflug in die nähere Umgebung führen wird. Geplanter Termin hierfür sei Samstag, 15. September.

Mit dem Feuerwehrleitspruch „Gott zur Ehr – dem Nächsten zur Wehr“ schloss Andreas Gehrig die Versammlung. prewe

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 06.03.2018