Eine Gelegenheit, das Tanzbein zu schwingen

Boxberg.Das Taubertal ist nicht nur lieblich – es ist auch musikalisch. Eine Woche nach Ostern fordert der Musikverein Umpfertal aus Boxberg in der heimischen Halle zum Tanzen auf. Dieses Ereignis ist inzwischen zum absoluten Insider-Tipp avanciert. Die Karten sind binnen kürzester Zeit ausverkauft und wer kommt, der kommt wieder.

Der stilvolle Tanzabend „Let’s dance“ findet am Samstag, 27. April, ab 19.30 Uhr in der Umpfertalhalle Boxberg bereits in der 17. Auflage statt. Das Motto des diesjährigen Abends lautet „Let’s dance goes Paris“.

Abwechslungsreiche Rhythmik

Passend hierzu wird den Gästen ein musikalisch vielseitiges Tanzprogramm der vereinsinternen Big-Band geboten, das für den tanzbegeisterten Besucher mit sämtlichen Standard- und Lateintänzen ein breites Spektrum abgedeckt. Allseits beliebte Musikstücke, von der Big Band gut gespielt, bestens gesungen, passend abgemischt und für Tänzer wichtig: mit abwechslungsreicher und sehr tanzbarer Rhythmik. Somit kommen alle Tänzer, ob Anfänger oder Profis, auf ihre Kosten.

Gute Unterhaltung

„Let’s dance“ bietet nicht nur eine Plattform zum Tanzen, sondern auch eine Möglichkeit, einen unterhaltsamen Abend mit Freunden zu verbringen, versprechen die Veranstalter. Karten im Vorverkauf gibt es bei der Volksbank in Boxberg oder telefonisch unter 07930/1455 (gegen Vorkasse).

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 24.04.2019