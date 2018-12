„Eine lebendige Gemeinschaft“

Gamburg.Zur Jahresfeier trafen sich die „Vogelliebhaber und -züchter Taubertal“. In seinem Jahresrückblick dankte der Vorsitzende Klaus Burger den Mitgliedern für ihren Einsatz bei Vogelbörsen und Vogelschau, für die Mithilfe beim „Jubiläum Tauberbahn“ in Gamburg und auch für die Teilnahme am Ausflug und der Jahresfeier.

„Es ist immer wieder schön zu sehen, wie Gemeinschaft und Interessen unter Vogelfreunden lebendig bleiben.“

Anschließend wurden die Mitglieder Fritz Heinle und Christof Farrenkopf für langjährige Vereinstreue geehrt: Für 25 Jahre Mitgliedschaft im Verein wurde Fritz Heinle geehrt. Die gleichen Interessen an verschiedenen Vogelarten und der Kontakt mit anderen Vereinsmitgliedern führten dazu, dass Fritz Heinle 1993 Mitglied wurde.

Hauptsächlich die Webervögel waren seine Leidenschaft. Für seine Treue zum Verein dankte ihm der Vorsitzende Klaus Burger und überreichte ein Präsent. Auf zehn Jahre Mitgliedschaft kann Christof Farrenkopf zurückblicken. Sein Interessensgebiet sind die Papageien und Sittiche.

Bei der Generalversammlung im März 2018 wurde er in den Vorstand gewählt und hat seitdem das Amt des Kassenwartes übernommen. Auch ihm sprach Klaus Burger seinen Dank aus und übergab einen Nistkasten, der für die einheimischen Vögel im Garten bestimmt einen Platz finden wird. rb

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 20.12.2018