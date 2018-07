Eintauchen in die Aura des sakralen Raumes

Anzeige

Der Schlamm, den der Regen eingespült hatte, hatte sich über den gesamten Holzboden gezogen. „Boden, Bankheizung und Sockelzone der Wände wurden beeinträchtigt.“ Und die aufsteigende Feuchtigkeit sorgte bei Pfarrer Kücherer für einige schlaflose Nächte. „Wir haben zunächst befürchtet, dass der komplette Bestand der wertvollen Fresken gefährdet ist.“ Am unteren Rand des Wandbildnisses aus dem 13. Jahrhunderts hätten sich schon erste Stellen leicht gelöst. Schnell habe man dann mit dem Trocknen begonnen. Froh ist der Pfarrer, dass kein massiver Schaden entstanden ist. Die anschließende Sicherung und Überarbeitung der Fresken durch Restaurator Michael Bronold bezeichnet Kücherer als „hervorragende Arbeit“. Gleichzeitig wurden auch die Wände neu gestrichen.

Erneuert wurde im Rahmen der Sanierung auch der Bodenbelag. Der Holzboden unter den Bänken wurde durch einen Natursteinboden ersetzt. In dem Zuge musste die alte Heizung unter den Bänken weichen und machte einer Fußbodenheizung mit einer hocheffizienten Luftwärmepumpe Platz. Durch das CO2-Minderungsprogramm der evangelischen Landeskirche gab es dafür noch einen Zuschuss. Die Überlegung, Geothermie zu nutzen, wurde aus denkmalschutzrechtlichen Gründen wieder verworfen. Die Wärmedämmung der Geschossdecke des Kirchenschiffs ist für den Pfarrer ebenfalls ein wichtiger Punkt bei den Arbeiten.

Im Zuge der Sanierung wurde auch die komplette Elektroinstallation erneuert und eine flexible, drehbare Lichttechnik eingebaut. „Damit können nun einzelne Bereiche, wie die Fresken oder die Musiker bei Konzerten in der Kulturkirche sektoral beleuchtet werden.“

Da sich Pfarrer und Kirchengemeinde nach dem Eindringen des Wassers für eine Renovierung und nicht für eine reine Wiederherstellung entschieden haben, mussten rund 275 000 Euro in die Maßnahme gesteckt werden. Zur Versicherungssumme von 27 000 Euro kamen Eigenmittel der Kirchengemeinde mit rund 50 000 Euro. „Davon sind allein 10 000 Euro an Spenden“, freut sich Kücherer.

Komplexe Genehmigungsverfahren aufgrund des Status als Kulturdenkmal sorgten für die lange Bauphase. „Möglicherweise sind im Boden noch erhaltene Relikte einer Wehranlage oder eine Kirchhofbefestigung sowie archäologische Befunde zu vermuten, die in die früheste Zeit der Kirche zurückreichen“, erläutert der Seelsorger. Der erste Kirchenbau dort reicht bis ins Jahr 807 zurück.

Und auch die Kälte im Frühjahr 2018 sorgte beim Einbringen des Estrichs für Verzögerung. Großes Lob zollte er der Bauaufsicht beim Oberkirchenamt in Karlsruhe, den Architekten sowie der Energieberatung Balck+Partner Facility Engineering aus Heidelberg.

Das Kernproblem, das Gotteshaus – direkt neben dem Bach gelegen – vor Hochwasser und Starkregenereignissen zu schützen, bleibt für Kücherer die Herausforderung der nächsten Jahre. Er kann sich eine Einfriedung durch eine passende Bruchsteinmauer vorstellen. „Das würde zu einer ehemaligen Wehrkirche passen“, will er das Gespräch mit Kommune, Ortsverwaltung und Kirchengemeinde suchen.

Prävention gefordert

Froh ist der Geistliche, dass nach zwei Jahren die Sanierung mit einem Gottesdienst abgeschlossen werden kann. Bisher hatten die Gläubigen in die Kirchen des Schüpfer Grunds oder nach Sachsenflur ausweichen müssen. An Festtagen wurde im Oberschüpfer Schloss Gottesdienst gefeiert, das von der Kommune zur Verfügung gestellt worden war. Dafür ist Kücherer sehr dankbar.

Doch nun haben die Gläubigen ihr Gotteshaus wieder. „Die Verbundenheit der Menschen zu dieser Kirche ist sehr groß“, weiß der Pfarrer. „Alle warten auf den ersten Gottesdienst.“ Der soll am Sonntag gefeiert werden – schlicht und einfach, wie es dem Raum entspricht.

Die Oberschüpfer Kirche mit ihrem romanisch konzentrierten Innenraum strahlt für den Seelsorger eine ganz besondere Kraft und untergründig strömende Ruhe aus. In dem Sakralbau aus dem 13. Jahrhundert kann man „sich selbst vor Gott finden“. Und dieses Profil will der Theologe weiter stärken, gerade in einer musikalischen und künstlerischen Ausrichtung.

Doch: „Das Erste, was nach langer Pause in der Kirche wieder passiert, soll die Aura des Kirchenraums entfalten.“ Deshalb gibt es auch keine große Einweihungsfeier mit Ansprachen oder einen Festgottesdienst. „Es wird ein ruhiger, schlichter, aber schöner Gottesdienst. Punkt.“ Die Tiefe des Raums soll spürbar werden, ein stückweit auch Sinnesaskese, sieht Pfarrer Kücherer den Gottesdienst zur Wiedereröffnung als Kontrapunkt zu den Veranstaltungen, die in der Kulturkirche stattfinden.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 20.07.2018