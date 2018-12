Elfriede Hertlein seit 25 Jahren beruflich engagiert

Im Dorfgemeinschaftshaus Bobstadt veranstaltete die Kirchliche Sozialstation Boxberg ihre Jahresfeier.

Boxberg/Assamstadt/Ahorn. Auf ein ereignisreiches und bedeutsames Jahr in der Geschichte der Kirchlichen Sozialstation Boxberg blickten sowohl Vorsitzender Bertram Kettemann als auch Pflegedienstleiterin Andrea Dittmann zurück. Schon die große Zahl der Mitarbeiter bei der Zusammenkunft machte deutlich, welch beeindruckende Entwicklung die Sozialstation Boxberg in den zurückliegenden mehr als drei Jahrzehnten genommen hat.

Raumproblem gelöst

Dass bei einer solchen Entwicklung auch das Raumproblem immer größere Probleme bereitet, wurde in den zurückliegenden Jahren mehr als deutlich. Viele Überlegungen gab es hierzu, eine geeignete und auch für die Zukunft nutzbare Räumlichkeit zu finden. Im Herbst war es soweit und die neuen Räume im neuen Gesundheitszentrum auf dem Areal des ehemaligen Boxberger Pflegeheims wurden bezogen. Welch große Akzeptanz die Kirchliche Sozialstation in der Region genieße, so Pflegedienstleiterin Andrea Dittmann in ihrem Rückblick, sei bei der Einweihung der Räumlichkeiten, besonders aber am „Tag der offenen Tür“ im September deutlich geworden. Hierfür zollte sie allen, die dazu beigetragen hätten, dass dieser Tag, aber auch die ganzen hierzu notwendigen Arbeiten reibungslos verlaufen seien, ein großes Lob.

Mit dem Bezug der neuen Räumlichkeiten sei auch das Angebot der Sozialstation um die Einrichtung der Tagespflege erweitert worden. Ein neues Aufgabengebiet mit einem neuen Mitarbeiterteam sei hierbei aufgebaut worden, wofür sie sich beim Team der Tagespflege bedankte und sie im Mitarbeiterkreis der Sozialstation begrüßte. Ihr Dank galt auch allen Mitarbeitern, die in Pflege, Hauswirtschaft, im Team „Essen auf Rädern“ und Betreuungsgruppe „Lichtblicke“ im Einsatz seien.

Besonders hervorgehoben wurde durch Dittmann das Engagement der ehrenamtlichen Helfer, die in Betreuung und Fahrdienst für die Betreuungsgruppe „Lichtblicke“ tätig seien. Sie freute sie sich, Elfriede Hertlein für 25-jährige Tätigkeit bei der Kirchlichen Sozialstation Boxberg zu ehren. Beispielhaft sei ihr Engagement. Sie habet im November 2008 die Betreuungsgruppe „Lichtblicke“ ins Leben gerufen und diese seit nunmehr zehn Jahren mit großem Einsatz geleitet und erfolgreich ausgebaut. Verbunden mit dem Dank für ihre langjährige Mitarbeit und ihr herausragendes Engagement überreichte sie ihr ein Blumengebinde.

Stattliche Helferzahl

Groß sei auch das ehrenamtliche Engagement in der Betreuungsgruppe „Lichtblicke“, wie die stattliche Zahl der Helfer, aber auch das Fahrerteam in dieser Gruppe zeige. Seit zehn Jahren ist Gisela Weber in der Betreuungsgruppe engagiert, ebenso wie Peter Greulich und Rudi Wiederroth als Fahrer der ersten Stunde für die Betreuungsgruppe. Für dieses beispielhafte Engagement dankte sie den „Ehrenamtlichen“ ganz besonders und überreichte ihnen ein Blumen- bzw. Weinpräsent.

Dass die großen Herausforderungen im vergangenen Jahr in den einzelnen Bereichen der Sozialstation wieder bestens bewältigt wurden und auch ein wirtschaftlich zufriedenes Ergebnis erzielt worden sei, das sei dem beispielhaften Einsatz aller Mitarbeiter zu verdanken.

