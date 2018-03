Entwicklung des Dorfes trägt seine Handschrift

Anzeige

Bobstadt.Der ehemalige Ortsvorsteher und langjährige Kirchendiener August Trautmann feiert am heutigen Mittwoch seinen 80. Geburtstag. Sowohl das dörfliche wie auch das kirchliche Leben im Ort tragen seine Handschrift.

In Bobstadt groß geworden, als nebenberuflicher Landwirt und Industriearbeiter, war und ist er mit dem Dorf eng verbunden. Auch wenn die Gesundheit ihm so manche Mühe bereitet, ist sein Interesse am Dorfleben bis heute ungebrochen. Mit 30 Jahren wurde Trautmann von Pfarrer Friedrich Lohff 1968 als Nachfolger seines Vaters als Kirchendiener zum Dienst in der evangelischen Kirche berufen. 40 Jahre lang war August Trautmann als Kirchendiener aktiv. Und auch heute noch hat er seinen festen Platz in der evangelischen St. Michaeliskirche.

Kirche und Kirchengemeinde waren für den Jubilar immer ein ganz besonderes Anliegen. Er war es auch, der beharrlich und immer wieder an die notwendige Kirchenrenovation erinnerte, die 1988 abgeschlossen wurde. Tatkräftig begleitete er diese Maßnahme, organisierte zahlreiche Kirchenfeste. Ihm war in seiner Funktion als Kirchendiener keine Arbeit zu viel. Schon lange vor Gottesdienstbeginn war er in der Kirche und bereitete alles vor.