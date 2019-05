Epochen verbinden

Unterschüpf.Der Chor Inselmut schafft in seinem aktuellen Konzertprogramm eine erfrischende Verbindung unterschiedlicher Musikstile und Epochen. Die Leitung hat Judith Adamczewski aus Erlangen, die momentan ihr Studium für Chorleitung an der Musikhochschule in Würzburg abschließt. Sie leitet einige Chöre, darunter den ambitionierten Bachkantatenclub, und wirkt bei einigen interessanten Projekten der Hochschule maßgeblich mit. Musikalische Beiträge von Silas Bischoff an der Gitarre sorgen für weiteren Hörgenuss. Neben dem Studium der klassischen Gitarre an der Musikhochschule Würzburg widmet er sich auch der Alten Musik auf historischen Zupf- und Holzblasinstrumenten.

Konzertbeginn ist am Samstag, 25. Mai, um 20 Uhr in der Kulturkirche Unterschüpf und am Sonntag, 26. Mai, um 17 Uhr in der Herz-Jesu-Kapelle Hotel St. MichaelTauberbischofsheim. Der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen.

