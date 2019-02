Ereignisreiches Jahr absolviert

Unterschüpf.Die Freiwillige Feuerwehr Unterschüpf zog im Rahmen ihrer Generalversammlung im Feuerwehrgerätehaus Bilanz. Abteilungskommandant Manuel Berberich begrüßte neben Bürgermeister Christian Kremer auch Stadtkommandant Harry Schroth sowie Ehrenkommandant Werner Kinzel.

Nachdem Schriftführer Lukas Hefner das Protokoll der vorangegangenen Jahreshauptversammlung verlesen hatte, begann Berberich seinen Bericht mit den Themen Jubiläum und Einsätze, denn diese beiden Schlagworte beschreiben das Jahr der Wehr am besten.

2018 war für die Abteilung Unterschüpf ein besonderes Jahr mit 75 Jahre Freiwillige Feuerwehr und 200 Jahre Brandschutz in „Schüpf“. Dieses Jubiläum wurde im April mit einem Festbankett im Unterschüpfer Wasserschloss gefeiert. Neben den zahlreichen Gratulanten und Ehrengästen an diesem Abend kam auch die Partnerwehr aus Seeth-Ekolth, das nördlich von Hamburg liegt, zu Besuch, um ihre Glückwünsche zu überbringen.

Dem allem nicht genug, wurden an den Schüpfer Weintagen Ende August der Sonntag zum „Tag der Feuerwehr“ gemacht, der mit einem Festumzug eröffnet wurde. 22 Wehren sowie drei Musikvereine marschierten, angeführt von einer Ehrengarde und den Kameraden aus Unterschüpf, in Richtung Festzelt. Anschließend fand eine große Fahrzeugschau vieler Hilfsorganisationen wie THW, DLRG, DRK und der Feuerwehren statt.

Ein besonderes Jahr nicht nur wegen des Jubiläums – 2018 war für die Aktiven das einsatzreichste Jahr der Geschichte; so wurden sie zu 15 verschiedenen Einsätzen gerufen. Dabei war von kleineren Einsätzen wie Türöffnung, Ölspuren oder auch eine Katze auf dem Baum über Unwettereinsätze und Überlandhilfe nach Assamstadt und Unterbalbach bis zu einem Großeinsatz alles dabei.

Gerade der 29. August 2018 wird die Abteilung nicht so schnell vergessen, als am frühen Abend auf dem Alarmfax stand „Vollbrand landwirtschaftliches Anwesen“. Bereits auf der Anfahrt sah man die meterhohen Flammen aus der Scheune schlagen, so dass sofort zusätzlich zu den bereits mit alarmierten Wehren aus Schweigern und Boxberg zur Brandbekämpfung noch der Löschzug aus Bad Mergentheim sowie zur Wasserförderung die Wehren aus Oberschüpf, Lengenrieden und Kupprichhausen nachalarmiert wurden.

Durch das schnelle und gezielte Eingreifen der Feuerwehr wurden ein direkt angrenzendes Wohnhaus sowie eine weitere Scheune noch in letzter Sekunde gerettet.

Doch kam für einen Großteil der im Stall lebenden Tiere jede Hilfe zu spät, so verendetet etwa 20 der 30 Rinder infolge der Brandeinwirkung, da ein Betreten der Stallung beim Eintreffen der Feuerwehr nicht mehr möglich war.

Der Einsatz zog sich für die Abteilung durch die ganze Nacht bis zum Folgetag hin. Kommandant Manuel Berberich bedankte sich bei seinen Wehrmännern für den außerordentlichen Einsatz. Ein besonderer Dank ging auch an die Frauen, denn sie versorgten die Wehren während des gesamten Einsatzes mit Essen und Trinken.

Bei allen Einsätzen hat sich das 2015 neu beschaffte Löschfahrzeug LF 20 KatS mehr als bewährt, viele dieser Einsätze wären mit dem alten TSF so nur schwer oder teilweise gar nicht zu meistern gewesen.

Jugendwart Jonas Hefner vermeldete, dass die Jugendfeuerwehr aktuell aus 20 Jugendliches bestehe. Auf diese Anzahl könne die Abteilung sehr stolz sein. Denn gerade in Zeiten, in denen es immer schwieriger wird Nachwuchs zu finden, sei eine gute Jugendarbeit ein wichtiger Bestandteil für einen guten Fortbestand der Wehr. Besonders stolz war er, als er verkündete, dieses Jahr wieder drei Jugendliche aus seiner Nachwuchsschmiede an die aktive Wehr übergeben zu können.

Anschließend sprachen Bürgermeister Kremer sowie Ortsvorsteher Stefan Graf der Abteilung Ihre Grußworte und bedankten sich für die geleistete Arbeit im vergangen Jahr. Stadtkommandant Harry Schroth lobte hierbei besonderes die hervorragende Jugendarbeit in „Schüpf“.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 22.02.2019