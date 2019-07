Erfolgreich und innovativ

Der Unterschüpfer Unternehmer Herbert Schenk, weit über die Kreisgrenzen hinaus bekannt, feiert am Montag seinen 70. Geburtstag.

Unterschüpf/Bad Mergentheim. Er war und ist nicht nur ein erfolgreicher und innovativer Manager, sondern vor allen Dingen immer ein Mensch geblieben, der für all seine Mitarbeiter stets ein offenes Ohr hat. Seine Devise, den Blick nach vorn zu richten, aber trotz allem bodenständig zu bleiben, inmitten seiner Großfamilie, die ihn immer unterstützt, ist eines der Geheimnisse seines Erfolgs.

Beim Besuch der Fränkischen Nachrichten ließ der Jubilar wissen, dass sich seine Gedanken innerhalb seines Unternehmens bis heute stets um neue Innovationen und Verbesserungen drehten. Dies sei unter anderem zu spüren in der völlig neuen Hightech der Produktionsstätten, zu denen die 2015 errichtete große Fertigungshalle von Kunststofffenster mit Hochregallager gehört. Eine völlig neue computergesteuerte Fertigungsstraße, wie man sie in der Autoindustrie kennt, sei dort unter anderem das Ergebnis langjähriger spezifischer Überlegungen.

Von seinem Vater Hermann Schenk hatte das Geburtstagskind er 1978 die damalige kleine Schreinerei übernommen und zu dem gemacht, was es heute ist. Das Unternehmen verfügt über 85 Mitarbeiter, ist in technologischer Hinsicht auf dem neuesten Stand, wie es sich für einen großen Fenster- und Türenbetrieb gehört. Produktionen in Holz, Alu und Kunststoff in den Werken Unterschüpf und Bobstadt sowie einem weiteren Standbein, einer Ausstellungsfläche in Bad Mergentheim, Krumme Gasse, sorgen für ein erhebliches Geschäftsvolumen.

Gut gefüllte Auftragsbücher

Die Auftragsbücher sind gut gefüllt, was nicht zuletzt dem zuverlässigen Mitarbeiterstab und einer guten Personalführung zu verdanken sei, so Herbert Schenk. Bei in diesem Jahr stattgefundener Kongress in Bad Mergentheim mit Teilnehmern aus dem gesamten Bundesgebiet war auch die Firma Schenk mit von der Partie. Und bei einem Besuch am Standort in dem Boxberger Stadtteil sei bestätigt worden, dass Schenk-Produkte bundesweit gefragt seien.

Aus einst 300 Quadratmeter Produktionsfläche wurden im Laufe der Jahre über 10 000 Quadratmeter. Mit Sohn Jochen und Schwiegersohn Jerome Krieck stehen Herbert Schenk ihm zwei weitere Geschäftsführer und potenzielle Nachfolger zur Seite.

Viel Herzblut stecke er aber auch heute noch die Musik. Als Gitarrist und Sänger einer namhaften Band sei er zu früheren Zeiten für viele Tanzfreudige der hiesigen und weiteren Umgebung eine beliebte Anlaufstelle gewesen. Je drei Kinder und Enkelkinder bereiten ihm viel Freude. Herbert Schenk ist in der Familie der Innovative mit Blick auf die Zukunft, seine Frau Erika liebt im gemütlichen Eigenheim in Bobstadt ihren biologisch angebauten Garten, ihre Bienenzucht und die Archäologie. Ein Paar, das unterschiedlicher nicht sein könnte, aber gerade das sei es, was das Zusammenleben so interessant und unterhaltsam mache, so der Jubilar, da jeder an der Arbeit des anderen interessiert sei. Daher käme nie Langeweile auf.

