Erhebliche Rücklagen gebildet

Denn die geplanten Investitionen fielen zum Teil günstiger aus, und die Gewerbesteuer sprudelte mehr als im Plan angenommen in die Stadtkasse. Etwa 30 Prozent, und damit der größte Teil der Einnahmen, machte die Gewerbe- und Grundsteuer mit etwa 5,4 Millionen Euro aus. Gegenüber dem Vorjahr stellte das ein Plus von über 500 000 Euro dar.

Umlagen

Zu den größeren Ausgaben der Stadt gehören neben den Personalkosten mit 3,3 Millionen Euro die Umlagen mit 5,3 Millionen Euro.

Bei steigendem Gasverbrauch der Kommune seien die Kosten dafür gesunken. Der Stromverbrauch und die Stromkosten seien auch im Vergleich zu den Vorjahren gesunken. Die Kostenbeteiligung an den kirchlichen Kindergärten habe sich in den letzten zehn Jahren verdoppelt. Insgesamt hat die Stadt somit 1,5 Millionen Euro für Kinderbetreuung ausgegeben. „Das sind Ausgaben, die wir gerne leisten“, so Bürgermeister Kremer.

Die größte Investition im Haushalt ging mit 47 Prozent an das Bau-und Wohnungswesen.

Die Sanierung der Ortsdurchfahrt in Schweigern nahm hier den Löwenanteil. Aber auch Anschaffungen für das Schulzentrum und die Investition in ein Klimaschutzprojekt standen 2017 an, um nur einige zu nennen.

Seit dem 1. Januar 2018 sei die Stadt Boxberg schuldenfrei, was Bürgermeister Kremer mit Stolz erfülle. Bei den positiven Zahlen hatten die Räte der Kommune keine Einwände und stimmten der Jahresrechnung 2017 einhellig zu. suso

