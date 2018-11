Erinnerung an die Toten der Weltkriege

Schweigern.Gut besucht war die Gedenkstunde zum Volkstrauertag in der Friedhofshalle. Unter Beteiligung der Ortschaftsräte, Gemeinderäte und des Feuerwehrkommandanten hielt Ortsvorsteher Ferdinand Eck eine Gedenkrede.

Vor 100 Jahren endete der erste Weltkrieg. 17 Millionen Menschen ließen zwischen 1914 und 1918 ihr Leben. Am 11. November 1918 hatte die Katastrophe ihr Ende. Am Volkstrauertag erinnerte man an aller Opfer von Gewaltherrschaft, von Krieg und Vertreibung. Die Opfer der beiden Weltkriege seien nicht nur Soldaten, sondern auch Millionen von Zivilpersonen.

Auch heute seien Militärfriedhöfe in ganz Europa erneut Gegenstand der Aufmerksamkeit. Namentlich wurden die 30 Schweigerner gefallenen Soldaten des Ersten Weltkrieges von Ferdinand Eck aufgezählt. Die Erinnerung an die Toten wachzuhalten, sei eine wichtige Aufgabe.

„Die Welt kommt nicht zur Ruhe. In Afrika, Asien und im Nahen Osten toben Kriege weiter, sterben Menschen. Sie erleiden Not und Vertreibung, machen sich auf den Weg nach Europa. Volkstrauertag heißt daher auch, die Frage zu stellen, was können wir tun? Was muss sich ändern, damit der Teufelskreis aus Armut und Hunger kriegerischer Auseinandersetzung und Terrorismus ein Ende findet“, so Eck.

Das Totengedenken und die Fürbitten wurden im Wechsel vorgetragen von Pfarrerin Sandra Stadler-Uibelhör und Ortschaftsrat Elmar Müller. Die Kranzniederlegung am Ehrenmal erfolgte durch die Ortschaftsräte. Die Gedenkfeier wurde umrahmt von der Jugendmusikkappelle des Musikvereins Umpfertal unter der Leitung von Edgar Adelmann und des Gesangvereins Liederkranz Schweigern unter Dirigentin Waltraud Herold.

