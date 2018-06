Erste Taufe an der Umpfer

Anzeige

Sachsenflur.Das erste Tauffest an der Umpfer hinterließ einen bleibenden Eindruck bei allen Beteiligten. Ein eigens von den evangelischen Kirchengemeinderäten aus Sachsenflur gezimmerter Steg am „heiligen Eck“ fungierte als sichere Plattform für die Tauffamilien und die Täuflinge. Pfarrer Dr. Heiner Kücherer stand indessen inmitten der Umpfer und nahm die Taufen durch. So genossen drei Täuflinge das erfrischende Wasser. Eine ganz besondere Atmosphäre umgab die Tauffamilien an diesem besonderen Ort, musikalisch schwungvoll umrahmt vom Posaunenchor Königshofen-Sachsenflur. „Auch nächstes Jahr soll hier wieder ein Tauffest stattfinden“ – sind sich die Kirchengemeinderäte einig. Das Bild zeigt Emil Herm aus Dainbach – der erste Täufling beim Tauffest an der Umpfer. Bild: Sibylle Acker