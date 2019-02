Erster Preis für Cellistinnen

Boxberg.Beim Regionalwettbewerb „Jugend musiziert“ für die drei Landkreise Schwäbisch Hall, Hohenlohe und Main-Tauber nahmen von der Schule für Musik und Tanz im Mittleren Taubertal aus der Celloklasse von Edgar Tempel zwei Schülerinnen in der Solowertung Violoncello teil. Jule Reichert in der Altersgruppe III und Franca Steffan in der Altersgruppe V wurden für ihre exzellent gelungenen Musikvorträge mit einem ersten Preis in der Altersgruppe ausgezeichnet. Die Überreichung der Urkunden fand im Beisein von Bürgermeister Kremer, dem stellvertretenden Vorsitzenden des Trägervereines der Musikschule, im Rathaus statt.

Mit diesem neuerlichen Erfolg setzt sich die seit vielen Jahren beständige Präsenz und erfolgreiche Teilnahme der Schüler der Schule für Musik und Tanz bei diesem für die Talentförderung so wichtigen Wettbewerb fort, wozu Bürgermeister Kremer nicht nur den erfolgreichen Teilnehmerinnen aus seiner Stadt, sondern auch dem Cellolehrer und Leiter der Schule Edgar Tempel, gratulierte.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 16.02.2019