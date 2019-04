Erweiterte Sprechstunde für Patienten

Neben der Arbeit in seiner Praxis engagiert sich Dr. Claus Schott auch als Arzt für die Online-Sprechstunde „docdirekt“.

Boxberg. Die junge Frau ist in Sorge. Ihr fünfjähriger Junge zeigt Erkältungssymptome. Soll sie nach dem Fiebermessen bei einer Körpertemperatur von 38 Grad ein Zäpfchen geben? Der eigene Kinderarzt ist im Urlaub. Und bei der Vertretung hat sie zunächst niemanden erreicht. Also hat sie bei docdirekt Rat gesucht.

Dr. Claus Schott beruhigt die Mutter, der er per Chat am Computer gegenüber sitzt. Sie macht auf ihn einen besorgten Eindruck. „Wie geht es dem Kind“, will er wissen und fragt nach chronischen Leiden. Trotz Krankheit sei der Kleine munter und aktiv. „Abwarten“, rät Dr. Schott daraufhin. Bei Kindern könne das Fieber bis auf 38,5 Grad steigen, ohne dass man ein Mittel zum Senken geben muss. Sollte sich der Zustand des Jungen verschlechtern, solle sie auf alle Fälle den Kinderarzt konsultieren. Das Gespräch hat der Frau geholfen. Sie will erst einmal die weiteren Symptome abwarten.

Pädiatrischer Alltag für den niedergelassenen Kinderarzt. Der Fall, den er zusammen mit der „docdirekt“-Mitarbeiterin Derya Karakulac als besorgter Mutter schildert, ist zwar nur gestellt. So oder so ähnlich laufen aber die Beratungen per Telefon oder Videochat ab. Denn genau dies sei das Prinzip: „Wir beraten und stellen keine Ferndiagosen.“ Schott sieht sich eher als Ergänzung in akuten Fragen.

Er verrät Eltern auch so manches Hausmittel, die zwar banal, aber sehr hilfreich seien. Bei Ohrenschmerzen der Kinder helfe das Zwiebelsäckchen ebenso wie die Gabe von Nasentropfen. Und bei einem wunden Baby-Po empfiehlt er, die betroffenen Stellen mit kalten Schwarztee abzutupfen oder Speisestärke in die Windel zu geben.

Modell in Baden-Württemberg

Das Modell, das vor einem Jahr von der Kassenärztlichen Vereinigung Baden-Württemberg im Raum Stuttgart ins Leben gerufen wurde, ist mittlerweile auf das ganze Ländle ausgedehnt. Der Schweigerner Kinderarzt Dr. Claus Schott ist einer von rund 40 Kollegen, die sich in dem Projekt engagierten. Als einziger im Kreis steht er für die Fernberatung der Patienten zur Verfügung. „In Schweden läuft es schon sehr gut und hat sich etabliert“, so Schott.

Der Mediziner erläutert den Ablauf einer solchen Beratung. Zunächst muss sich der Ratsuchende anmelden – per Telefon, App, Videotelefonie oder Chat. „Der Arzt, der online ist und Zeit hat, holt sich dann die Anfrage“, sagt Schott. Auf dem Bildschirm des Mediziners finden sich schon Informationen, darunter zum Beschwerdebild, das die medizinischen Fachangestellten bereits erfragt haben, sowie eine Telefonnummer, um zurückzurufen. Jeder Patient habe die Möglichkeit, auch Arztbriefe hochzuladen.

Anhand des Patientengesprächs erhebe er als Arzt die Anamnese und den Befund und bespreche das weitere Vorgehen. Zur Evaluierung fragen die Mitarbeiter des Teleportals bei den Patienten nach, wie ihr Gespräch gelaufen sei. Bisher habe man aber nur gute Erfahrungen, so Derya Karakulac.

Gelegentlich wollten die Patienten auch eine Zweitmeinung hören. „Es sind kaum schlimmere Fälle mit akutem Handlungsbedarf“, macht Schott deutlich. Das meiste könne man am Telefon regeln. Bei Kindern ist es für Dr. Schott hilfreich, wenn sie beim Videochat dabei sitzen. Es sei aber nicht unbedingt nötig.

Manchmal sei jedoch der Gang zum Arzt dringend geboten. Dann werden über das Team von „docdirekt“ gleich Termine ausgemacht. „Dort gibt es sogenannte PEP-Praxen, denen wir Patienten schicken können“, ergänzt Derya Karakulac. PEP steht für „patientennah erreichbare Portalpraxis“, mit denen „docdirekt“ im Raum Stuttgart und Tuttlingen zusammenarbeitet.

Notfälle gehören in die Ambulanz

Für Notfälle sei die Telesprechstunde nicht geeignet. „Wer ein komisches Gefühl hat, sollte lieber gleich zum eigenen Kinder- oder Hausarzt, oder je nach Schweregrad in die Notfallambulanz“, macht Schott deutlich. Und auch wer ein Rezept braucht, muss weiterhin den niedergelassenen Kollegen aufsuchen.

Woher seine Anrufer kommen, weiß der Arzt nicht. Ob er also bisher einen Patienten aus der Region beraten hat, kann er nicht sagen.

Der Schweigerner Arzt hat bisher nur positive Erfahrungen als Telemediziner gemacht. Er ist überzeugt von diesem niederschwelligen Angebot für eine ärztliche Akutbehandlung. „Das System funktioniert sehr gut“, sagt er anerkennend. Auch wenn er am Anfang selbst Bedenken hatte, dass man „Hypochonder züchtet“. „Das hat sich nicht bestätigt.“

Und auch ein anderes Vorurteil weist er ganz weit weg. „Das Telearzt-Modell nimmt keinem niedergelassenen Kollegen die Patienten weg. Wir ersetzen nicht den eigenen Hausarzt oder Kinderarzt“, macht Dr. Schott mehr als einmal deutlich. Es gehe nur um die Unterstützung, wenn der eigene Arzt nicht zu erreichen sei, und die Entlastung der niedergelassenen Kollegen bei einfachen medizinischen Fällen. Schott sieht das Angebot als „erweiterte Sprechstunde“. Und er nennt einen weiteren Vorteil: „Patienten ersparen sich oft Wartezeiten in den Praxen.“

Regelmäßig als Telearzt zu helfen, ist Schotts Ziel. Die eigene Region sieht er gut versorgt, etwas schwieriger sieht es seiner Meinung nach in den Ballungsgebieten aus. Die Arbeit mache ihm viel Spaß, sei eine besondere Herausforderung. Doch viele Möglichkeiten bleiben ihm während seiner Sprechstunden nicht. Er nimmt sich für seine kleinen Patienten vor Ort Zeit.

Wichtig sind ihm auch die Treffen der Telemediziner zur Fortbildung in Stuttgart. Und er will Kollegen auf dem Land ermuntern, sich an dem Projekt zu beteiligen. Denn ihm ist klar: „Noch hat sich das Prinzip von docdirekt nicht überall herumgesprochen.“ Das möchte er mit seinem Engagement ändern.

