„Es war Liebe auf den ersten Blick“

Dem Ehepaar Welz blieb aufgrund des Geschäfts und der heranwachsenden Familie wenig Freizeit für Hobbys, aber der Sport im TV hatte beim Ehemann hohe Priorität und gehörte zu seinen Leidenschaften, ebenso das Singen im Sängerbund. Ebenso stand er als Feuerwehrmann im Dienst, auch lag im gleichfalls der Gewerbeverein Boxberg sehr am Herzen. Im Arbeitszimmer von Werner Welz stehen in Reih und Glied gesammelte Werke seiner Poesieaufzeichnungen, Wichtiges aus der Weltgeschichte, Philosophie und Religion vereint nebeneinander. Zu seiner Entspannung dient ihm der Hausgarten als Oase.

Ehefrau Waltraud Welz, geboren in Saubsdorf/Sudetenland, durchlebte als Vertriebene zusammen mit Mutter und fünf Geschwistern eine schwere Kindheit. Der Vater verschollen in Russland, durchwanderte die Familie viele Sammellager. Das Mädchen erlebte durch den Krieg sechs verschiedene Schulen und kam letztlich mit ihrer Familie in Schweigern an. Sie erlernte den Beruf der Einzelhandelskauffrau und arbeitete bei verschiedenen Firmen der Umgebung.

Nach der Hochzeit mit Werner Welz war sie, wie er sagte, die richtige Frau an seiner Seite. Für Waltraud Welz war es gleichfalls eine große Erfüllung, berufen von der evangelischen Landeskirche Karlsruhe, zusätzlich nach einer Ausbildung zur Religionslehrerin jahrzehntelang den Predigtdienst in den Kirchen des Boxberger Raumes vertretungsweise zu übernehmen. Gleichfalls war sie lange Jahre Elternbeiratsvorsitzende an der Realschule.

Als beliebte Mitbürger genießen beide nun ihren dritten Lebensabschnitt, inmitten ihrer Familie, pflegen guten Kontakt zur Öffentlichkeit, freuen sich über jedes nette Gespräch. Dem Fest heute folgt am 1. Juni der 90. Geburtstag von Werner Welz. Den vielen Glückwünschen schließen sich die Fränkischen Nachrichten an. wahe

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 09.05.2018