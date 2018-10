Evangelisches Pfarrhaus mit neuem Leben erfüllt

Die Evangelische Erwachsenenbildung und die Kulturkirche haben jetzt ihr neues Domizil im evangelischen Pfarrhaus Unterschüpf bezogen.

Unterschüpf. Die Stehtische geschmückt, das Piano auf der Terrasse, die neuen Räume im Pfarrhaus schön gestaltet und sonnendurchflutet: Ein herrlicher Anblick – und alles war bereit, um das Leben im neu genutzten Pfarrhaus mit einer kleinen Feier zu beginnen. Ab jetzt nehmen die Evangelische Erwachsenenbildung Odenwald-Tauber, das evangelische Pfarramt Unterschüpf und die Kulturkirche mit Gesangsstudio von Susanne Oehm-Henninger und einem Gästezimmer für Künstler und Referenten ihren Betrieb auf. Alles in allem eine sehr sinnvoll durchdachte Idee, das frei gewordene bisherige Pfarrhaus in Unterschüpf nach der Renovierung so mit neuem Leben zu erfüllen.

Am Samstagnachmittag fand dazu eine Einweihung statt. Ein kleiner Chor eröffnete die Feier mit dem Lied „Sei gepriesen“, das Schwester Clara Maria Worf gedichtet hat. Heike Kuhn als Leiterin der Evangelischen Erwachsenenbildung Odenwald-Tauber, freute sich über den Neustart und bedachte in ihren Worten das Thema Heimat. Sie erschloss den Begriff in seiner schöpferischen, auf Zukunft gewandten Dimension, dass „wir alle zu unserer Heimat erst unterwegs sind, dem Ziel entgegen“.

Dekan Rüdiger Krauth erhofft sich von der Kooperation von Erwachsenenbildung und Kulturkirchenarbeit, dass Bildung und Kultur Zugänge zum Glauben eröffnen. Die Kooperation sei ein verheißungsvoller Aufbruch, der zum Segen der Menschen wirken könne.

Dr. Heiner Kücherer stellte das mitwirkende Team in der neuen Bildungsstätte des Pfarrhauses den vielen Gästen vor. Beeindruckend dabei war, wie theologische, pädagogische, künstlerische, haus- und landschaftsgärtnerische Kompetenzen sich hierbei ergänzen.

Aus dem Reservat der musikpädagogischen Werkstatt von Susanne Oehm-Henninger sang ihre ehemalige Musikschülerin Jessica Szyperksi zwei Lieder von Emili Sande und Ed Sheeran. Nach einem Segensgebet des Dekans durften die Besucher Haus und Garten begehen oder sich vom Team alle Räumlichkeiten zeigen lassen. wahe

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 23.10.2018