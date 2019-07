Fahrbahndeckensanierung beendet

Kupprichhausen/Lengenrieden.Geschafft– Alles läuft wieder glatt in den beiden Boxberger Stadtteilen Kupprichhausen und Lengenrieden. Zufriedene Gesichter bei allen Beteiligten, dem Regierungspräsidium Stuttgart, der Straßenmeisterei Tauberbischofsheim, der Firma Leonhard Weiss, der Stadt Boxberg sowie den Ortsvorstehern von Kupprichhausen und Lengenrieden bei der Abnahme der Deckensanierung an der L 579 zwischen Kupprichhausen und Lengenrieden sowie in den beiden Ortsdurchfahrten.

Notwendige Maßnahme

Im Rahmen des Erhaltungsprogramms des Regierungspräsidiums wurde diese notwendige Sanierungsmaßnahme von der Firma Leonhard Weiss in den vergangenen Wochen durchgeführt.

Insgesamt 600 000 Euro wurden von Regierungspräsidium dafür investiert, wobei auf einer Länge von etwa 1,8 Kilometer eine vollständigen Deckenerneuerung mit Erneuerung der Kanalabdeckungen und Wassereinläufe ausgeführt wurde.

Straßenentwässerung optimiert

In Zuge dieser Sanierungsmaßnahme wurde in Lengenrieden die Straßenentwässerung optimiert sowie Randflächen und Bordsteine teilweise erneuert.

In Kupprichhausen wurde der Anschluss zum Neubaugebiet Brückenweinberg erneuert. Die Kosten dafür trägt die Stadt Boxberg. Zudem wurde der Kurvenradius an der Kirche durch neue Bordsteine und Pflasterung verbessert, wurde mitgeteilt.

Zusätzliche Leistungen

Auch wenn seitens der Baufirma die Arbeiten zügig und mit großer Rücksicht auf die Anwohner ausgeführt wurden, mussten in der Sanierungszeit erhebliche Beeinträchtigungen hingenommen werden. Ein großes Lob für das große Verständnis aller Betroffenen kam bei der Abnahme von den Verantwortlichen der Firma Weiss. Nur so sei es möglich gewesen, die Maßnahme, trotz zusätzlicher Leistungen, im vorgegeben Zeitrahmen auszuführen.

Gute Zusammenarbeit

Detlef Göller von Tiefbauamt der Stadt Boxberg sowie Kupprichhausens Ortsvorsteherin Karin Körner und ihr Amtskollege Hans Höhnle aus Lengenrieden lobten die gute Zusammenarbeit aller an der Planung, Vorbereitung und Durchführung der Maßnahme Beteiligten.

Zufriedenheit herrschte auch bei den Anwohnern in den betroffenen Stadtteilen, denn alles läuft wieder nach Plan und man freut sich über die von Holperstellen freie Ortsdurchfahrten. prewe

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 20.07.2019