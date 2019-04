Falken können einziehen

Schillingstadt.Ein neuer Falkennistkasten wurde kürzlich gespendet. Nun brachten Mitarbeiter des Bauhofs der Gemeinde Ahorn in Kooperation mit dem Bauhof Boxberg den Nistkasten für Turmfalken in Schillingstadt an.

Seit vielen Jahren beherbergt ein weiterer Nistkasten im Turm der evangelischen Kirche Schillingstadt Schleiereulen und immer schlüpfen ein bis zwei Gelege pro Jahr. „Nur im vergangenen Jahr war leider nichts mit jungen Schleiereulen. Turmfalken hatten das Nest belegt und drei Jungvögel konnten auch ausfliegen“, so Pfarrer Philipp Tecklenburg. „Allerdings brüten die Falken eigentlich alle paar Jahre in den hohen Fichten beim Gemeindehaus.“

Dort aber war kein Nest mehr zu finden. Falken bauen keine eigenen Nester, sondern legen ihre Eier beispielsweise in alte Krähennester. Aber diese Nistmöglichkeit hatte ein Sturm aus den Bäumen geweht.

Nun spendeten Erhard Quenzer und Wolf Tecklenburg diese neue Nistmöglichkeit für Falken, welche Mitglieder der Nabu- Gruppe Boxberg besorgten. Ein Bauhofmitarbeiter zur Qualität: „Das Nest hält länger als der Baum, in dem es hängt.“

„So macht Naturschutz Freude: wenn alle an einem Strang ziehen, Kirchengemeinde, Kommune und Nabu“, freute sich Pfarrer Tecklenburg. Sein Dank ging an den Nabu Boxberg, „denn die Kirchengemeinde wurde kompetent durch deren Vorsitzenden Michael Hökel beraten und begleitet“. Auch über die Unterstützung durch die Kommune und den Bauhof war er froh. pm

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 23.04.2019