Falsch gesetzte Akzente der CDU

„Es ist an der Zeit für eine Landesgartenschau, und zwar eine große“, so Udo Glatthaar. Reinhart betonte, dass die Perspektiven gut hierfür sind, schließlich befinde man sich in einem „goldenen Jahrzehnt“. Was bei den Besuchern für allgemeine Heiterkeit sorgte, scheint tatsächlich ernst gemeint. Eine Seilbahn zum Ketterberg, für den „Sennerblick“ auf das historische Zentrum der Stadt. Beim Besuch von Minister Hauk vergangene Woche verkündete Glatthaar stolz, dass er bislang „nur ganz wenige kritische Stimmen“ zu diesem Thema vernommen habe.

In der „Heilbronner Stimme“ erfährt man derweil etwas über die Kosten dieser geplanten Schau. Das Budget allein für die Daueranlagen liegt bei 23 Millionen Euro, der Zuschuss des Landes bei fünf Millionen Euro. Wer den Rest schultert und wie hoch die zusätzlichen Kosten voraussichtlich sind, wird nicht aufgeführt.

Ob hier auch schon der Betrag von drei Millionen Euro für das Einzelprojekt Seilbahn enthalten sind, war nicht herauszulesen. Deren Fazit: Blümchenschau war gestern. Längst sind Landesgartenschauen Entwicklungsprogramme für Städte, die Zugang zu Fördertöpfen eröffnen.

Aktuell debattiert man in Bad Mergentheim über die Modernisierung der Bahnsteige sowie des Bahnhofs durch die Deutsche Bahn und ihre Tochterunternehmen, inklusive einer barrierefreien Lösung zum Übergang der Gleise. Über- oder Unterführungen sind als unnötige Hindernisse abzulehnen. Gleichzeitig bezweifelt das Verkehrsministerium die „Sinnhaftigkeit“ der S-Bahnerweiterung von Osterburken nach Würzburg. Es beruft sich noch heute auf dieses unselige „bezahlte“ Gutachten, das bloß darauf angelegt war, dessen Umsetzung zu verhindern. Der allseits gefeierte „Stratege“ Georg Denzer hatte dabei Regie geführt. Seine Worte in der heißen Planungsphase zu den Anfragen hierzu aus dem Neckar-Odenwald-Kreis waren lediglich: „Kein Interesse“.

Die Investitionen in neue Bahnsteige sowie die Umsetzungsdauer stehen dem allem entgegen. Die Ertüchtigung der Haltepunkte zwischen Osterburken und Lauda würde die Reisezeiten im Regional- und Fernverkehr beeinträchtigen. Wegen der notwendigen Anschlussverbindungen ist derzeit nicht einmal ein Zeitpuffer für einen zusätzlichen Halt der Regionalbahn in Boxberg realisierbar.

Aus Sicht der Bevölkerung des Umpfertales muss man die Akzente der angeblich „bestimmenden“ Christdemokraten in der Landesregierung, ihnen voran unser „ewiger“ Landtagsabgeordnete, als falsch bezeichnen.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 27.03.2018