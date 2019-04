Fastfood mal anders

Main-Tauber-Kreis.Unter dem Motto „Fast Food mal anders 2.0“ bietet das Landwirtschaftsamt Main-Tauber am Freitag, 26. April, von 9.30 bis 13 Uhr die Fortsetzung des letztjährigen Kochworkshops für Kinder und Jugendliche in der Kochwerkstatt in Bad Mergentheim, Wachbacher Straße 52, an. Es gibt noch freie Plätze.

Burger, Döner, Pommes, Chicken Nuggets und Co. sind lecker, aber leider auch ziemlich mächtig. Und beim Frühstück locken Knuspermüsli oder Toast mit Nuss-Nougatcreme. In dem Workshop lernen die Jugendlichen im Alter zwischen zwölf und 18 Jahren Rezepte kennen, mit denen sie ähnliche Gerichte ganz smart, easy und flott selbst zubereiten können. Spaß und Genuss sind dabei ausdrücklich erwünscht.

Für den Workshop sind eine Schürze, ein Haargummi bei langem Haar, Behälter für Kostproben und der Teilnehmerbeitrag mitzubringen. lra

