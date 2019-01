Fe Kohler für „Süddeutsche“ qualifiziert

Boxberg.Das Tanzmariechen der Narrhalla Boxberg ist unter den Besten Süddeutschlands.

Großen Grund zur Freude hatten die Tanzmariechen der Narrhalla Boxberg mit ihren Trainerinnen Milena und Corinna Hahn: Neben Top-Platzierungen im Narrenring Main-Neckar (wir berichteten) wurde die Qualifikation zu den Süddeutschen Meisterschaften im karnevalistischen Tanzsport ertanzt, zum allerersten Mal in der Vereinsgeschichte der Narrhalla. Begonnen hatte die Turniersaison für die beiden Tanzmariechen Ayla Korkut, 8 Jahre, in der Altersklasse Jugend und Fe Kohler, 11 Jahre, in der Altersklasse Junioren beim Qualifikationsturnier in Bad Windsheim.

Fe Kohler behauptete sich im bayerischen Nailae in einem starken Teilnehmerfeld. Mit 420 von maximal 500 Punkten und dem sechsten Platz erreichte sie dabei nicht nur die beste, persönliche Turnierplatzierung in dieser Kampagne, sondern konnte als erste Starterin des Narrenring Main-Neckar in der Kampagne 2018/2019 das Ticket für die Süddeutschen Meisterschaften in Hof lösen. Somit hat sie sich in ihrem dritten Jahr auf der großen karnevalistischen Bühne unter die besten Tänzerinnen des Süddeutschen Raums getanzt und misst sich am 23. März mit den Tänzerinnen der Karnevalshochburgen aus Mannheim, Stuttgart und Nürnberg.

Bereits beim Turnier des Narrenrings Main-Neckar in Lauda überzeugten die beiden Tanzmariechen der Narrhalla mit ihren Leistungen und konnten nicht nur gute Platzierungen im vorderen Mittelfeld erreichen, sondern auch die ersten Narrenringmeistertitel der Tanzmariechen in der Geschichte der Narrhalla Boxberg ertanzen. Weiterhin wurden beide Mariechen für die Tageshöchstwertung des Narrenrings in ihren jeweiligen Altersklassen gekürt.

Die Tanzmariechen Fe Kohler und Ayla Korkut sind beim großen bunten Narrhallaabend am 16. Februar um 19.30 Uhr in der Umpfertalhalle in Boxberg zu erleben. narr

