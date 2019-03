Feldlerche und Turteltaube gelauscht

Der Start von „Bird & Breakfast“ war von 64 Teilnehmenden sehr gut besucht. Bereits im fünften Jahr führt der Nabu-Ortsverband diese Aktion durch.

Boxberg. Bei frischen vier Grad Celsius am Morgen hieß Michael Hökel, Vorsitzender der Nabu-Gruppe Boxberg, die Teilnehmer bei Sonnenschein mit seinem Team zur Wanderung willkommen. Fast alle Wanderer waren bereits zuvor in der evangelischen Kirche versammelt gewesen, um an der von Pfarrer Philipp Tecklenburg gehaltenen Andacht teilzunehmen.

Gleich zu Beginn der Wanderung war eine Türkentaube auf einem Dachgiebel zu sehen. Diese von ins-gesamt vier heimischen Wildtaubenarten erkennt man an ihrem durchgängig hellgrauen Gefieder und dem sichelförmigen schwarzen Halbmond um ihren Hals.

Claudia Schlör von der Nabu-Gruppe Boxberg stellte das Projekt „Natur nah ´dran“ an einer entspre-chenden Probefläche vor. Ziel dieses Projektes ist es, mehr Blühflächen im Siedlungsbereich zu schaffen. Die Pflege dieser Insektenoasen übernimmt in Boxberg der Bauhof. Dessen Mitarbeiter wurden vom Nabu entsprechend geschult.

Am Ortsausgang war für den Vorfrühling bereits ein vielfältiges Vogelstimmenkonzert zu hören. Michael Hökel erklärte Wissenswertes zu Grünfink, Kernbeißer, Stieglitz, Bachstelze und Ringeltaube. Dabei wurde jede Art im großen Bestimmungsbuch gezeigt, die Stimme auf einem mobilen Lautsprecher vorgespielt und eine kurze, prägnante Beschreibung zu den Vogelarten gegeben.

In Windischbuch wurde im Herbst 2018 mit der Renaturierung des „Windischbüchener Grabens“ begonnen. Diese Ausgleichsmaßnahme wurde von der Stadt Boxberg und der Nabu-Gruppe Boxberg initiiert. Die Finanzierung ist durch die Stiftung Naturschutzfonds gesichert. Michael Hökel erläuterte Sinn und Zweck von Ausgleichsmaßnahmen im Allgemeinen und auch ganz speziell die Umsetzung in Windischbuch. Die Teilnehmenden erfuhren dabei auch, dass die Renaturierung des Grabens noch nicht abgeschlossen ist.

Nach den Ausführungen zum „Windischbüchener Graben“ zog der Gesang der Feldlerche die Aufmerksamkeit auf sich. Diese Vogelart wurde vom Nabu (Naturschutzbund Deutschland) und dem LBV (Landesbund für Vogelschutz in Bayern) zum Vogel des Jahres 2019 gewählt

. „Die Bestände dieses Feldbewohners gehen so sehr zurück, dass zu befürchten ist, die Art in den nächsten zehn Jahren als Brutvogel in Boxberg von den Artenlisten streichen zu müssen“, machte Hökel deutlich. Gründe gebe es dafür viele. In erster Linie fände der Vogel in der intensiv genutzten Feldflur keinen Platz mehr zum Brüten und für die Aufzucht seiner Jungen fehle es an Insektennahrung.

Auf dem Rückweg in den Ort wurden auch Hausrotschwanz, Star und wieder die Türkentaube beobachtet. Beim anschließenden gemeinsamen Frühstück im Gemeindehaus gab es ausreichend Gelegenheit, sich auszutauschen und den Vormittag ausklingen zu lassen. Hökel dankte allen Helfern der evangelischen Kirchengemeinde und der Nabu.

