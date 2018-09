Fertigstellung für Mitte kommenden Jahres geplant

Boxberg.Beim „Tag der offenen Tür“ des Vereins Sozialstation Boxberg mit Tagespflege kam die Frage nach dem Zeitpunkt der Fertigstellung des zweiten Gebäudekomplexes in der Bevölkerung auf. Dort entstehen im Moment mehrere Arztpraxen und weitere barrierefreie Wohnungen. Der Bau der Tiefgarage ist bereits zum größten Teil vollendet. Praxen für Kinderarzt, Logopädin, Ergotherapeut und Physiotherapeutin werden mit Vorfreude in der Öffentlichkeit erwartet. Schon während des „Tags der offenen Tür“ informierten die künftigen Mieter der Arztpraxen in Vorträgen über die Bereiche ihres Fachs. Bauunternehmer Hartmut Ruck äußerte sich auf Nachfrage der N zufrieden mit dem Baufortschritt: „ Je nach Witterung im Winter können die Räume wie geplant Mitte nächsten Jahres bezogen werden.“ suso

