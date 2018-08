Feucht-fröhliches Spektakel für die Zuschauer

Unterschüpf.Zum krönenden Abschluss der Schüpfer Weintage fanden am Montag obligatorisch der Kindernachmittag und der Büttenlauf am Mühlberg statt. Vorher aber war nochmals guter Betrieb an den Weinhütten, wo es auserlesene Weine gab. Bukettreiche, aromatische trockene oder halbtrockene, liebliche Weine der Schüpfer und Becksteiner Winzer, Gaumenschmeichler an Frankenweinen wurden dort ausgeschenkt und reichlich verkostet.

Die rund 300 freiwilligen Helferinnen und Helfer hatten wieder viel zu tun, damit das große Gourmet-Angebot wieder viele Feinschmecker erreichte. Eine große Stütze der Weinfeste sind Rolf Braun und seine Frau Hildegard.

Beim Büttenlauf am Mühlberg machten die Teilnehmer wieder eifrig mit. Große Begeisterung und reichlichen Applaus gab es seitens der Büttenlauffans für die tollen Leistungen der Akteure. Es waren wieder 16 Mannschaften, die teilnahmen.

Vorher aber zogen die teilnehmenden Mannschaften mit dem „Großherzoglich Badischen Schiedsgericht“ unter Ortsvorsteher Stefan Graf , dem Stellvertretenden Bürgermeister Elmar Burger und den Unterschüpfer Stadträten in einem Umzug mit der Musikkapelle Unterschüpf unter Marcel König zum Kampfplatz, wo dann das Spektakel stattfand. Moderator Thomas Henninger verstand es exzellent, die vielen Fans über die Zeiten, Zentimeter oder sonstige Anekdoten auf dem Laufenden zu halten. Den Startschuss dazu gab jeweils Bürgermeisterstellvertreter Elmar Burger.

Auf dem Kampfplatz ging es wieder ziemlich nass und kalt zu. Hydrantenwasser wurde von der Feuerwehr angeschlossen und floss aus dicken Schläuchen in die bereitstehenden Weinkeltern. Geschöpft wurde über Kopf und Kragen. Das Wasser vom großen Schlepperanhänger musste in die Bütten der bereitstehenden weiteren Läufer umgefüllt werden. In Windeseile wollte man so viel wie möglich in die großen Wannen füllen, wo die erfahrenen und altgedienten Zentimetermesser, wie Ludwig Waldecker, Eberhard Beckstein, Stefan Graf oder Alfred Fischer nach drei Minuten erbarmungslos den Deckel draufmachten. Die dort wohnenden Nachbarn holten sich das Restwasser in Eimern und Gießkannen, um damit ihre Gärten zu gießen.

Im Festzelt wurden später die Büttenlauf-Mannschaften von Stadtrat Thomas Henninger geehrt. Vorher aber hat sich Leonie Roth, die 18-jährige Schüpfer Weinkönigin, von ihrem Volk mit einem kleinen Resümee ihrer Erfahrungen übers Weinfest auf der großen Bühne im Festzelt verabschiedet. Sie ließ wissen, dass sie ihre Aufgabe als Weinkönigin gerne erfüllt hat und es ihr großen Spaß machte, ständig präsent zu sein, um die guten Schüpfer und Frankenweine bei den vielen Gästen und Besuchern zu präsentieren. Dadurch sein sie mit vielen Gästen und Besuchern des Schüpfer Weinfestes ins Gespräch gekommen, was sie reich machte an Erfahrungen. Dafür bedankte sie sich im Besonderen beim Weingremium unter ihrem Vorsitzenden Stefan Graf und Elmar Burger, die sie mit ihrem Team voll unterstützen.

Beim Büttenlauf holten „B-Schlauch Schäftersheim“ mit 36,8 Zentimeter den Sieg. Sie bekamen 125 Euro. Auf Platz zwei kam „Spontan dabei“ (36,6 Zentimeter Wasser) und 50 Euro. Auf Platz drei kam die FFW Unterschüpf (34,5) und sechs Flaschen Bocksbeutel.

Bei den Damen war das Team von Stadtwerk Tauberfranken (21,5 Zentimeter) Spitze. Sie bekamen 125 Euro und die Amazovienen mit (20,5) Zentimeter getragenem Wasser durften 50 Euro und Wein entgegennehmen.

Stefan Graf und Elmar Burger lobten alle Teilnehmer und Helfer. Großes Lob gab es für die Weinkönigin Leonie Roth, die für einen Höhepunkt der Weintage sorgte. Der Musikverein unterhielt abschließend die vielen Gäste im Zelt. wahe

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 29.08.2018