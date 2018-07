Feuchtbiotop für seltene Amphibien

Anzeige

Boxberg.Die erste von mehreren Ausgleichsmaßnahmen für den errichteten Windpark bei Angeltürn, Bobstadt und Oberschüpf wird nun von der Boxberger Gruppe des Naturschutzbunds umgesetzt.

Das Naturschutzgesetz fordert für jeden Eingriff in Natur und Landschaft einen Ausgleich. Das kann zwar auf der einen Seite die zerstörten Lebensräume durch die Bebauung nicht ersetzen, jedoch ist es andererseits möglich, an geeigneter Stelle Lebensräume ökologisch sinnvoll zu erweitern, aufzuwerten oder neu zu schaffen.

Die Nabu-Gruppe Boxberg engagiert sich seit mehr als drei Jahren für einen sinnvollen Ausgleich der durch die Errichtung des Windparks Angeltürn, Bobstadt und Oberschüpf entstandenen Eingriffe in Natur und Landschaft, heißt es in einer Pressemitteilung der Gruppe . In enger Zusammenarbeit mit der unteren Naturschutzbehörde am Landratsamt des Main-Tauber-Kreises und der EE BürgerEnergie Boxberg seien verschiedene Projekte ausgewählt worden.