Finanzen wieder auf soliden Beinen

Oberschüpf.Es ist geradezu ein Glückstreffer, wenn ein reaktivierter Verein wie der Dorf- und Heimatverschönerungsverein Oberschüpf von einer total verjüngten und neuen Riege geführt wird, so das allgemeine Credo an der Jahreshauptversammlung im Oberschüpfer Schloss.

Sven Leitl als Vorsitzender eröffnete die Versammlung unter Anwesenheit von Ortsvorsteher Ulrich Weiland. Er sprach von vier neu eingeführten Stammtischrunden, zwölf Vermietungen der Vereinshütte auf dem Schlossberg, vielen Arbeitseinsätzen, einer durchgeführten Elektroinstallation und einem Mitgliederzuwachs. Er bedankte sich bei den Ehrenamtlichen, die den Verein in jeder Hinsicht unterstützten und ihm auch weiterhin die Treue hielten. Denn was wäre diese historische Burganlage hoch über Oberschüpf, wenn eine solche nicht weiterhin gehegt und gepflegt würde? Eine einmalige Hinterlassenschaft, die die Einwohner des kleinen Ortes von alters her in jeder Hinsicht schon immer beflügelt und geprägt habe.

Schriftführer Maximilian Behr sprach von Baumfällarbeiten, der Pflege von Wegen, dem Aufstellen des Weihnachtssterns. Dafür bedankte er sich bei Harald Fischer für die Schweißarbeiten, ebenso beim ehemaligen Ortsvorsteher Karl-Ludwig Oehm für dessen Maschineneinsätze. Er hoffe, dass sich alle Ortseinwohner, die handwerklich in irgendeiner Form begabt sind, auf ihrem Schlossberg einbringen könnten.