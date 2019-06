Firma Förch kann bald bauen

Boxberg.Die Bebauungspläne „Gewerbepark am Prüfzentrum (Teststrecke)“ und „Landwirtschaftliche Lehr- und Versuchsanstalt Boxberg“ müssen geändert werden. Dazu hatte der Gemeinderat bereits im vergangenen Jahr den Aufstellungsbeschluss gefasst. Nun stand bei der Sitzung am Montag die Behandlung der Träger öffentlicher Belange nach der Offenlegung an. Nötig ist die Änderung, damit die Firma Förch auf einem acht Hektar großen Gelände dort ein neues Kommissionier- und Logistikzentrum errichten kann.

Hauptamtsleiter Marco Hellinger ging auf die einzelnen Anregungen der Behörden und Verbände ein. Das Gremium beschloss anschließend die erneute Offenlegung der Änderung.

Bürgermeister Christian Kremer geht davon aus, dass man noch 2019 den Satzungsbeschluss fassen und der Bau danach starten kann.

Diskutiert wurden in dem Zusammenhang auch die nötigen Rückhaltebecken bei einem Starkregen. Kremer betonte, dass man bereits drei große Rückhaltebecken habe. Durch die Renaturierung des ersten Abschnitts des Windischbücher Grabens habe man zusätzlich dafür gesorgt, dass das Wasser langsamer ablaufe. „Wir haben Vorsorge getroffen, dass Windischbuch keinen Schaden nimmt.“ Mit dem zweiten Bauabschnitt am Graben will man weitere Rückhaltebecken schaffen.

Berücksichtigt werden soll ebenso der Einwand der Landwirtschaftlichen Buchstelle. Dort befürchtet man, dass das Hochregallager gegenüber das eigene Gebäude „zudecken“ könnte. Der Bürgermeister will diese Sorge zerstreuen. In Kürze möchte er mit einem Vertreter der Firma Förch in der Buchstelle die Pläne besprechen. Derzeit gehe man davon aus, dass in dem angesprochenen Areal die Mitarbeiterparkplätze entstehen sollen. dib

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 19.06.2019