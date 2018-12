Firma Nied ehrte langjährige Mitarbeiter

Assamstadt.Bei der weihnachtlichen Betriebsfeier der Karl Nied GmbH in Assamstadt würdigte Inhaber Michael Nied alle Beschäftigten für ihre gute Mitarbeit und ihren Einsatz. Ein besonderer Dank ging dabei an diese langjährigen Mitarbeiter: 40 Jahre: Walter Rupp, 20 Jahre: Carsten Voigt; zehn Jahre: Frank Gehring; Verabschiedung in den Ruhestand: Gabi Schneider nach 48-jähriger Betriebszugehörigkeit. Bild: Nied

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 19.12.2018