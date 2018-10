Fledermäuse und Falken fühlen sich überaus wohl

Ein junger „Schillischter“ Falke kurz vor dem Ausfliegen. © Michael Hökel

Schillingstadt/Boxberg.Die Evangelische Kirchengemeinde Schillingstadt kooperiert seit vielen Jahren mit dem Nabu Boxberg und unterstützt die Aktion „Lebensraum Kirchturm“. 2016 ist die Gemeinde dafür eine entsprechende Auszeichnung erhalten. Nachdem 2017 die Schleiereulen im Kirchturm sogar zweimal erfolgreich brüteten, hatten sich in diesem Jahr Turmfalken einquartiert und die Schleiereulen verdrängt.

Dennoch gab es Grund zur Freude: Zwei junge Turmfalken wurden flügge und flogen aus.

Jetzt sucht die Kirchengemeinden Spender, um einen Falkennistkasten zu kaufen und ihn in die hohen Fichten des Kirchengrundstücks zu installieren. „Dort hatten die Falken früher ein Nest – und dort sollen sie wieder brüten“, so Pfarrer Tecklenburg, „auf die Eulen wollen wir nämlich nicht verzichten.“

In diesem Jahr hat sich noch mehr getan, berichtet der Ortsgeistliche. Peter Schlör und Michael Hökel vom Nabu haben einen Flachkasten für Zwergfledermäuse an der Evangelischen Kirche angebracht, um ihnen ein Sommerquartier bieten zu können – zum Verschlafen des Tages. „Die Tiere sind gerade mal streichholzschachtelgroß“, erzählt Michael Hökel. „Sie jagen gerne nach Insekten um Gebäude, und was wäre eine laue Sommernacht ohne Fledermäuse?“ So schaut die Kirchengemeinde auf ein erfolgreiches Jahr in Sachen Naturschutz zurück. kg

