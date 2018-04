Fokus bleibt auf regionaler Arbeit

Anzeige

Erst kürzlich habe er in Gesprächen mit den zuständigen Fachpolitikern auf die Brennpunkte des Verkehrswesens in der Region hingewiesen.

Zur Ehrung standen zwei besonders treue Mitglieder an. Mit der Ehrennadel in Gold wurden ausgezeichnet Adolf Schindler (50 Jahre) und Hubert Waibel (55 Jahre). In der heutigen Zeit sei es etwas ganz Besonderes, wenn man einer Organisation über fünf Dekaden die Treue halte, so der Kreisvorsitzende.

Mit einem kurzen Ausblick auf die im nächsten Jahr anstehende Kommunalwahl wurde die Versammlung dann durch den Stadtverbandsvorsitzenden Elmar Burger geschlossen. cdu

