Fotoschau in der Mediothek

Boxberg.Fotos des kurdisch-irakischen Fotografen Rawand Jawad sind bei einer Ausstellung in der Boxberger Mediathek zu sehen. „Während der Krieg alles zerstörte“ heißt die Schau, die Bilder von Kindern in Flüchtlingslagern im Irak und Menschen in traditionell kurdischer Kleidung zeigt. Am Freitag, 16. Februar, findet um 18.30 Uhr ein Stehempfang zur Eröffnung der Ausstellung in der Mediothek statt.

Montag, 12.02.2018