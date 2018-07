Frankenlandhalle wird modernisiert

Anzeige

In der Gemeinderatssitzung in Neubrunn wurden die Generalsanierung sowie der Anbau eines Lagers an die Frankenlandhalle Böttigheim besprochen.

Neubrunn. Bei der Sanierung soll um den Vorbereich der Halle eine Wand vorgebaut werden, die eine Reduzierung der Immission (Lautstärke) gewährleisten soll. Außerdem entsteht hierdurch ein abgeschirmter Bereich für die Raucher. Der Anbau des Lagers erfolgt an den hinteren Teil der Halle zum Hang hin. Der Gemeinderat erteilte sein Einvernehmen.

Für die geplanten Um- und Anbauten an die Frankenlandhalle ist eine Tragwerksplanung notwendig. Der Gemeinderat stimmte zu, dass das Büro ALS Beratende Ingenieure aus Würzburg beauftragt wird.