Franzi Kappes zur neuen Schriftführerin gewählt

Anzeige

Die Schriftführerin Carolin Herm, hatte über viele Termine zu berichten. Da war das Maibaumfest, Spielen bei Konfirmation, oder Prozession, dem obligatorischen Schüpfer Weinfest, Becksteiner Dorffest, Laternenumzug, Bockbierfest, Kinderfastnacht, Umzugsbeteiligungen, Spielen bei Festen und Feiern, diverse Ausflüge unter anderem nach Rom und vieles mehr. Bei allen Auftritten habe die Schüpfer Trachtenkapelle ihr gewohnt positives Auftreten gezeigt, so Carolin Herm, die an der Generalversammlung ihren Posten an Sängerin Franzi Kappes weitergab und vom Vorstand für ihre relativ kurze Amtszeit als Schriftführerin, bedingt durch eine neue Ausbildung, entsprechend gewürdigt wurde. Als Saxofonistin und teilweise als Solistin bleibt sie aber dem Verein erhalten.

„Ich bin mal gespannt, ob ihr dieses musikalische Niveau halten könnt“, erinnerte der musikalische Leiter und Dirigent Marcel König an diverse Kommentare aus der Bevölkerung. Die Musikerinnen und Musiker würden sich stets einem höchst anspruchsvollen Arrangement und damit großen musikalischen Herausforderungen stellen, so der Dirigent. Er freute sich, dass alle Aktiven ihren Job sehr ernst nehmen, nur wenige bei den Proben fehlten und ständig am Start sind.

Die Auftritte seien stets von großem Erfolg gekrönt gewesen. Viele weitere Termine forderten die Mitglieder zusätzlich. Ganz besonders freute es ihn und den in der Ausbildung tätigen Achim Rieger, dass viele junge Talente den Weg zum Musikverein gefunden haben. Die Probefleißigsten Marco Ernst und die ganze Familie Rieger (Achim, Tom und Felix) erhielten für ihre Treue vom Vorsitzenden eine Würdigung. Bei den Auftritten waren dies: Martin Schindler, Dieter Zimmermann und Nina Kappes.

Jugendleiter Achim Rieger sprach von einer jugendlichen Musikerriege, darunter 17 Mädchen und Jungen unter 23 Jahren. Er freute sich, dass alle an einem Strang ziehen und fleißig dabei sind, um sich an dem Niveau der erwachsenen Musiker zu messen.

Und so wie Achim Rieger berichtete, sei man mit deren Engagement und Probenfleiß sehr zufrieden.

Sabine Rieger erstattete einen positiven Kassenbericht. Die Kasse wurde geprüft von Heike Sack und Gertrud Schroth, die der Kassierin eine einwandfreie Buchführung bescheinigten.

Die Entlastung des Vorstands beantragte Ortsvorsteher Stefan Graf, die durch die Versammlung einstimmig erfolgte.

Stefan Graf bezeichnete den Verein als einen wichtigen Kulturträger im Schüpfer Grund.

Letztlich bedankte sich Vorsitzender Martin Schindler bei all seinen Mitstreitern im Vorstandschaft, bei Dirigent Marcel König, den Musikern und allen Ausbildern für ihre geleistete Arbeit.

Neuwahlen

Die Neuwahlen ergaben folgendes Ergebnis: Vorsitzender: Martin Schindler; Stellvertreter: Dieter Zimmermann; Schriftführerin: Franzi Kappes; Kassiererin: Sabine Rieger; Jugendleiter: Achim Rieger; Kassenprüfer: Gertrud Schroth und Heike Sack; Beisitzer: Rolf Hettinger, Werner Wild, Inge Laboranovits. wahe

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 23.03.2018