Frau überschlug sich mit ihrem Pkw

Boxberg.Nachdem eine 52-Jährige am Montagvormittag mit ihrem Pkw von der Autobahn 81 abkam, überschlug sich das Fahrzeug und kam im Grünstreifen seitlich auf der Beifahrerseite zum Liegen. Die Frau war gegen 11.40 Uhr in Fahrtrichtung Würzburg unterwegs und befand sich zwischen den Autobahnausfahrten Boxberg und Ahorn.

Auf Höhe eines Parkplatzes kam es aus bisher ungeklärter Ursache zu dem Unfall. Die Fahrerin konnte anschließend selbstständig aus dem Seitenfenster klettern. Ein Rettungswagen brachte sie vorsorglich in ein Krankenhaus.

An ihrem Fahrzeug entstand Totalschaden in Höhe von circa 3000 Euro. Im Grünstreifen hinterblieb ein Schaden in Höhe von rund 500 Euro.