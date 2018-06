Frühschoppenkonzert bot beste musikalische Unterhaltung

Anzeige

Kupprichhausen.Gut besucht war auch in diesem Jahr das traditionelle Frühschoppenkonzert des Musikvereins Kupprichhausen, das wegen unbeständiger Witterungsbedingungen im Dorfgemeinschaftshaus Kupprichhausen stattfand. Unter der Leitung von Dirigent Frank Wagenblast boten die Musikerinnen und Musiker (Bild) dabei den Zuhörern in bewährter Manier wieder einmal ein buntes und unterhaltsames Musikprogramm mit traditioneller Blasmusik. Am Nachmittag umrahmte die Musikkapelle dann den Festakt zur Einweihung des neuen Beachvolleyballfeldes und der Vital-Geräte (wir berichteten) am Sportgelände des TSV Kupprichhausen. Bild: Heinz Weber