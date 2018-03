Für frischen Wind gesorgt

Anzeige

Dorothea Pfeiffer bedankte sich bei Martina Weber für die Schwangerschaftsvertretung. Sie sei mit sehr zufrieden mit den MGV-Männern und freue sich auf jede Singstunde.

Junges Vorstandsteam

Bürgermeister Christian Kremer dankte den Sängern für ihr Engagement. Junge Sänger für den Chorgesang zu motivieren, sei sehr schwierig, deshalb freue es ihn besonders, dass der MGV nicht nur neue Sänger gewonnen habe, sondern diese auch bereit seien, Führungsaufgaben zu übernehmen. Der junge Vorstand bringe frischen Wind ins Vereinsleben, die Freude am Gesang solle den Chor auch weiterhin beflügeln.

Pfarrer Tecklenburg begann mit einem Zitat von Kurt Tucholsky: „Toleranz ist der Verdacht, dass der andere Recht hat“. Dies verunsichere, ob der eigene Weg der einzig richtige seit und ob man die Meinung anderer Menschen akzeptiere. Toleranz sei ein Modewort geworden. Wenn heute Kinder nicht mehr hörten und dies geduldet werde, sei das Toleranz oder schlechtes Benehmen. Es gebe Spielregeln, wie man als Menschen zu leben haben; wenn etwas aus der Spur laufe, sollte eine Korrektur erfolgen. Gegenüber Menschen mit anderem Glauben brauche man seinen eigenen Standpunkt nicht aufgeben, aber dem anderen müsse man dessen Meinung zugestehen.

Viele Termine

Ortvorsteher Dietmar Hofmann war sehr erfreut, dass Dorothea Pfeiffer wieder die Dirigententätigkeit aufgenommen habe. Unter dem Punkt Verschiedenes wurde bekanntgegeben: Gruppensingen der Sängergruppe II am 14. April in der katholischen Kirche in Krautheim und Wandern der Vereine am am 30. Mai. An folgenden Veranstaltungen nimmt der MGV teil: Liederabend am 5. Mai in Gissigheim und Konzert am 24. Juni in Gommersdorf in der Kirche. Der Antrag, eine Kulturnacht zu veranstalten, wurde befürwortet und soll eventuell 2019 durchgeführt werden. Die Beschaffung von Poloshirts wurde mehrheitlich für gut befunden und einen Tagesausflug soll der Vorstand organisieren.

Nach dem Liedvortrag „Heimat“ wurde die Versammlung geschlossen.

