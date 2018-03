Fusion der Fußballer war der richtige Schritt

Anzeige

Berichte

Nach der Totenehrung im Gedenken an Stanislav Shiwetjev und Doris Rödel. folgte der Bericht des Vorsitzenden. Markus Kappes hatte neben dem Fußballbetrieb von der Regelmäßigkeit des Saunabetriebs, der Freizeitabteilung unter der zweiten Vorsitzenden Gabi Mehlhaus vieles zu erwähnen.

Silke und Thomas Pfaff zollte er Dank für das Malen des Vereinswappens.

Dem technischen Ausschuss unter Klaus Eck und Harry Schroth dankte er für die Renovierung der Grillhütte. Ebenso ging sein Dank an Udo Müller, der es immer wieder versteht, in gewohnt professioneller Weise neue Werbepartner zu finden.

Weiter stand die Jahreshauptversammlung ganz im Zeichen der Ehrungen von über 60 Mitgliedern. Mit großer Freude konnte Kappes bekanntgeben, dass das Trio der Erfolgstrainer unter Joggl Schroth, Tobi Würzberger und Matze Bahner, für die nächste Saison wieder zugesagt habe. Damit sei man sicherlich sehr gut aufgestellt. Die Mannschaft hat einen oberen Tabellenplatz, so dass der Aufstieg greifbar sei. Genau so erfreulich sei, dass sich die zweite Mannschaft stabilisiert hat und gleichfalls in der B Klasse oben mitspielt. Die ganze Familie Legler sei ein Hauptgewinn für den TSV, Sanitäter, Stadionsprecher, Linienrichter, Jugendtrainer und bei sämtlichen Arbeiten sind alle dabei, so auch Klaus Frank als dritter Vorsitzender.

Erfreulich sei, dass der TSV 02 Unterschüpf mit Ann Sophie Braun eine Deutsche Meisterin in ihren Reihen hat, so der Vorsitzende. Sie spielt mit einem Schüpfer Pass und einem Zweitspielrecht für die C Juniorinnen der TSG Hoffenheim Fußball, die obendrein mit vier Treffern bei diesem Turnier auch noch Schützenkönigin wurde.

Weiter hatte Markus Kappes nur Positives zu berichten über die bestehende AH, die in ihrer derzeitigen Form genau das verspricht, wovon sicherlich viele Vereine träumen. Nicht weil sie sportlich unschlagbar ist, nein hier geht es der Truppe mehr um Geselligkeit, Freundschaften und Zusammenhalt, aber auch da zu sein, wenn sie gebraucht werden.

Eine kleine aber auch rührige und intensive Abteilung seien die Triathleten, denen es einfach großen Spaß macht, besonders am Weinfest beim großen Umpfertallauf. Danke sagte Kappes dem Schriftführer Alexander Braun und Kassierer Richard König für ihre langjährigen Leistungen. Aber auch den Wirtschaftsdienstlern, ohne die kein Heimspiel möglich sei. Explizit ging sein Dank an die Trainerriege; Dr. Jockel Schroth, Tobias Würzberger und Mathias Bahner für ihre Rettung aus der Talsohle und dem Zustandekommen einer erfolgreichen SG Unterschüpf/ Kuba. Sein Fazit. Alles läuft rund bei den Fußballabteilungen, und um die Freizeitabteilungen im Verein muss er sich bei diesen energiegeladenen Trainerinnen um Gabi Mehlhaus keine Sorgen machen, so der Vorsitzende.

Jugendabteilung

Jugendleiter Lukas König berichtete über die A-, B-, C-, D-, E- und F-Junioren. Die E-Junioren spielen unter der Leitung von Nik Legler und Tom Hökel in der zweiten Staffel der Fairplay Liga. Die D-Junioren spielen wie die A-, B- und C-Junioren unter der „Flagge“ der Spielgemeinschaft Umpfertal. Hier haben die C-Junioren den Klassenerhalt in der Landesliga Odenwald geschafft. Der Titel als Torschützenkönig mit 37 Toren ging an Yannik Braun.

Bericht der Fußballtrainer

„Unserem Schritt in die richtige Richtung haben wir es zu verdanken, dass wir zwei top funktionierende Mannschaften im Herrenbereich haben“, so Trainer Dr: Joachim Schroth, der den Bericht der ersten und zweiten Mannschaft vortrug. Aber zu einem gut funktionierenden Zusammenschluss gehörten auch Kompromisse und Vertrauen. Das gemeinsame Training der ersten und zweiten Mannschaft habe sich als richtig erwiesen. Durchschnittlich rund 27 Spieler würden sich pro Trainingseinheit einfinden, was einen sehr guten Wert darstelle. Applaus bekamen die Spieler: Robin Haun, Jens Heissenberger, (der von den 81 Toren 22 für sich verbuchen konnte), Philipp Henning, Leo Holzner, Patrick Pers und Nico Rapp für ihre jeweils 70 oder mehr besuchten Trainingseinheiten. In dieser Saison steht die Mannschaft nach 14 Spielen auf dem zweiten Tabellenplatz.

Triathlon und Freizeitsport

Die Triathlon-Abteilung läuft bestens, sagte Christian Gabriel, dem Kombinationssport von Schwimmen, Radfahren, und Laufen. Eine Menge Wettkämpfe wurden absolviert, die sie auch an den Walchsee in Österreich oder auch nach Nürnberg führten.

Gabi Mehlhaus bekam wie jedes Jahr zusammen mit ihren nahezu 15 erfolgreichen Leiterinnen viel Bewunderung und Applaus für ihre gute Arbeit bei den Freizeitgruppen. Der Zulauf werde jährlich größer, was auf eine intensive Betreuung zurückzuführen sei. Ob Fitnessgruppe, die Group-Fitness, Mini-Maxis, Schlümpfe, Frösche, Zwerge, Schlossgeister oder die Fit Kids, es läuft gut. Die Damengymnastikgruppe feierte in diesem Jahr ihren 40. Geburtstag. Hierbei ging Gabi Mehlhaus etwas präziser auf diese Gruppe ein, die 1978 unter Waltraud Henninger, Gertrud Muschen und Thea Oehm ins Leben gerufen wurde. 70 Damen waren gleich zu Anfang eine rege Gruppe bei den Übungsstunden, die sich im Laufe der Zeit bei allen Festlichkeiten beteiligten.

Kassierer Richard König gab einen positiven und umfangreichen Bericht ab. Er wurde geprüft von Waltraud Henninger und Volker Behr, dieser auch den Antrag auf Entlastung stellte. Verabschiedet aus dem Vorstand wurde Klaus Eck als technischer Leiter, dem man von Seiten des Vorstands viel Lob und Dank für seine außergewöhnliche Energie entgegenbrachte. Er prägte den TSV Unterschüpf wie kein anderer mit seinen großen Leistungen gemischt mit viel Herzblut und Energie.

