Fußball-Turniere für Junioren-Mannschaften

Gerchsheim.38 Fußballmannschaften tummelten sich am vergangenen Samstag und Sonntag in der Gerchsheimer Halle als Fußball für die Bambini, E- und F-Jugend ganz groß geschrieben wurde. Die Mannschaften kamen aus den benachbarten badischen und bayrischen Gemeinden. Das Turnier hat in Gerchsheim bereits seit vielen Jahren Tradition und findet immer am Wochenende um Dreikönig statt. Das Sportevent wurde vom TSV-Jugendleiter Michael Grund sehr gut organisiert. Er konnte sich wie immer auf zahlreiche Helfer aus dem Verein, aber auch auf viele helfende Eltern verlassen. Bild: Renate Geiger

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 09.01.2019