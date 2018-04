Anzeige

Die Neuwahlen bei der Generalversammlung des SV Windischbuch ergaben einige Veränderungen. Die Fußballer wollen mit Schwabhausen fusionieren.

Windischbuch. Nach der Begrüßung durch den Vorsitzenden Huth und dem Verlesen der Tagesordnung erhob man sich für das im Jahre 2017 verstorbene Vereinsmitglied Anneliese Walz zu einer Gedenkminute.

Rückblicke

Der Vorsitzende Huth berichtete in seinem Tätigkeitsbericht über den SV-Fastnacht, Generalversammlung, Rundenabschlussfeier, Bewirtung der Bosch-Oldtimer-Rallye, Bewirtung Firmenfest der Firma Ruck, Kerwe im Sportheim und die Weihnachtsfeier. Der Höhepunkt war das Vereinsjubiläum zum 50-jährigen Betsehen, das am 4./5. August im Festzelt am Sportheim gebührend gefeiert wurde. Dem Kassenbericht von Carmen Geldenbott entnahm man, dass der Verein sparsam gewirtschaftet hat und auf einer soliden finanziellen Basis steht. Sie bedankte sich besonders bei Rainer Weber, Karl Schneider, Rudolf Stang, Walter Kuhn, Diana Schweitzer, Ralf Huth sowie allen Sportheimwirten für die geleistete Arbeit. Kassenprüfer Kuhn bescheinigte Carmen Geldenbott eine saubere Buchführung und schlug der Versammlung die Entlastung des gesamten Vorstands vor. Die Entlastung wurde einstimmig erteilt.